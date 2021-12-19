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Автомобиль вылетел в кювет

Полиция. ФОТО: Arvo Meeks

В воскресенье, 19 декабря, вечером в Ярвамаа произошло ДТП. 

Сегодня в 17.02 в полицию поступило сообщение о ДТП в деревне Метсла, где, по предварительным данным, автомобиль Chrysler Voyager съехал с дороги, пишет Järva Teataja.

По словам пресс-секретаря полиции, люди в ДТП не пострадали. 

Согласно прогнозу, сегодня вечером температура воздуха опустится ниже нуля градусов, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, из-за чего дороги и тротуары могут стать скользкими. На следующей неделе преимущественно сохранится минусовая температура воздуха, снегопады продолжатся, и дорожные условия могут быстро меняться в худшую сторону.

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