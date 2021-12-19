Автомобиль вылетел в кювет

Сегодня в 17.02 в полицию поступило сообщение о ДТП в деревне Метсла, где, по предварительным данным, автомобиль Chrysler Voyager съехал с дороги, пишет Järva Teataja.

По словам пресс-секретаря полиции, люди в ДТП не пострадали.