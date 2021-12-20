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За неделю в Эстонии ощутимо выросла заболеваемость коронавирусом

Вакцинация. ФОТО: Eero Vabamägi

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии выросло на 16,7% в недельном сравнении.

С 13 по 19 декабря в Эстонии были выявлены 3846 новых случая заражения. Это на 16,7% больше, чем неделей ранее, когда заболели 3294 человека, сообщает Rus.ERR.

До этого показатель снижался шесть недель подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.

По положению на утро воскресенья в госпитализации нуждались 236 пациентов с коронавирусом. Двухнедельная кумулятивная заболеваемость за семь дней выросла до 536,65 случая на 100 000 человек.

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