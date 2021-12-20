За неделю в Эстонии ощутимо выросла заболеваемость коронавирусом

С 13 по 19 декабря в Эстонии были выявлены 3846 новых случая заражения. Это на 16,7% больше, чем неделей ранее, когда заболели 3294 человека, сообщает Rus.ERR.

До этого показатель снижался шесть недель подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.