За сутки в Эстонии прибавилось 386 зараженных, скончались четверо
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4670 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 386. Скончались четверо.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4670 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 386. Скончались четверо.
Среди новых заразившихся 217 человек не были вакцинированы, а 169 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 20 декабря в больницах находится 256 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 194 человек, из которых 157 человек (81%) не были вакцинированы, у 37 человек (19%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. За сутки скончались четыре человека с коронавирусом, все не были вакцинированы: 78-летняя женщина, 80-летний мужчина, 82-летняя женщина и 86-летняя женщина.
За сутки ввели 1698 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 280 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 249 982 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,8%.
В Эстонии выявлены 395 человек с коронавирусом в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).