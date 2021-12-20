За сутки в Эстонии прибавилось 386 зараженных, скончались четверо

Среди новых заразившихся 217 человек не были вакцинированы, а 169 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 20 декабря в больницах находится 256 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 194 человек, из которых 157 человек (81%) не были вакцинированы, у 37 человек (19%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 35 новых историй болезни. За сутки скончались четыре человека с коронавирусом, все не были вакцинированы: 78-летняя женщина, 80-летний мужчина, 82-летняя женщина и 86-летняя женщина.

За сутки ввели 1698 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 280 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 249 982 человека. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,8%.

В Эстонии выявлены 395 человек с коронавирусом в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.