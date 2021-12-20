В Эстонии почти 800 человек подписали трудовые договоры с Lidl

По словам руководителя отдела персонала компании Lidl Eesti Лийны Киппасто, новые работники разноплановые: "Среди наших членов команды есть опытные работники из сферы розничной торговли, представители других областей деятельности, а также те, кто пришел на свое первое рабочее место. Всех их объединяет большая мотивация, желание выполнять разнообразную, не рутинную работу и получать за это хорошую заработную плату".

При формировании команды возрасту не придавали большого значения: самому младшему работнику 18 лет, а старшему - 73 года. Приятной неожиданностью оказался большой интерес учащихся по причине гибких условий труда, и прежде всего возможности работы с частичной нагрузкой, что оставляет достаточно времени для учебы.