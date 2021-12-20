В Выру погиб ремонтировавший машину человек

В 15:33 поступило сообщение о происшествии улице Мяннику: машина, ремонт которой требовал использования домкрата, придавила мужчину.

Спасатели при помощи пневматического оборудования подняли машину и вызволили пострадавшего, его тут же стали оживлять. К сожалению, по пути в больницу пострадавший скончался в машине скорой помощи.