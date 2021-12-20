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  • В Выру погиб ремонтировавший машину человек

В Выру погиб ремонтировавший машину человек

Ремонт автомобиля. Снимок иллюстративный. ФОТО: Rito Succeed/ Shutterstock

В пятницу в Выру произошел трагический несчастный случай: из-за сломавшегося домкрата погиб ремонтировавший машину человек.

В 15:33 поступило сообщение о происшествии улице Мяннику: машина, ремонт которой требовал использования домкрата, придавила мужчину.

Спасатели при помощи пневматического оборудования подняли машину и вызволили пострадавшего, его тут же стали оживлять. К сожалению, по пути в больницу пострадавший скончался в машине скорой помощи.

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