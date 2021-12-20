Omniva рекомендует отправлять рождественские посылки не позднее среды

Omniva отмечает, что почти половина писем отправляется в течение года перед праздниками. В то же время многие сотрудники Omniva находятся в отпуске в период приближающихся государственных праздников. В связи с большим объемом отправлений доставка посылок может занять больше времени, чем обычно.

Через посылочный автомат внутри страны посылку на Рождество необходимо отправить не позднее 22 декабря до того момента, когда посылочный автомат будет опорожнен. 23 декабря Omniva будет наполнять посылочные автоматы до тех пор, пока в посылочный автомат не попадет последняя посылка.

Отправленные с 23 по 26 декабря посылки поступят в посылочный автомат пункта назначения не позднее 28 декабря. Рождественские открытки необходимо отправить не позднее 21 декабря до времени сбора писем из почтового ящика.

Omniva напоминает, что после получения уведомления нужно забрать посылку как можно скорее. В настоящее время Omniva наполняет посылочные автоматы несколько раз в день, чтобы более радостные посылки быстрее доходили до получателей.