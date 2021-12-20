Omniva: в праздники посылочные автоматы не заполняются и не опорожняются
Почтовое предприятие Omniva напоминает, что наполнение и опорожнение посылочных автоматов не будет происходить в период с 24 по 26 декабря, а также в первый день нового года.
Почтовое предприятие Omniva напоминает, что наполнение и опорожнение посылочных автоматов не будет происходить в период с 24 по 26 декабря, а также в первый день нового года.
Отправленные с 23 по 26 декабря посылки поступят в посылочный автомат пункта назначения не позднее 28 декабря.
Посылочные автоматы с 24 по 26 декабря и 1 января не заполняются и не опорожняются, почтовые отделения закрыты, а в предпраздничные дни почта работает по сокращенному графику. 23 и 31 декабря посылочные автоматы обслуживаются по субботнему графику.