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  • Omniva: в праздники посылочные автоматы не заполняются и не опорожняются
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Omniva: в праздники посылочные автоматы не заполняются и не опорожняются

Посылочный автомат Omniva. ФОТО: Kris Süld

Почтовое предприятие Omniva напоминает, что наполнение и опорожнение посылочных автоматов не будет происходить в период с 24 по 26 декабря, а также в первый день нового года.

Отправленные с 23 по 26 декабря посылки поступят в посылочный автомат пункта назначения не позднее 28 декабря.

Посылочные автоматы с 24 по 26 декабря и 1 января не заполняются и не опорожняются, почтовые отделения закрыты, а в предпраздничные дни почта работает по сокращенному графику. 23 и 31 декабря посылочные автоматы обслуживаются по субботнему графику.

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