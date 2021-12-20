Завтра цены на электроэнергию вырастут на 50 процентов
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на вторник по сравнению с понедельником выросли на 50,8 % до 406,89 евро за мегаватт-час.
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на вторник по сравнению с понедельником выросли на 50,8 % до 406,89 евро за мегаватт-час.
Этой осенью цены на электроэнергию уже неоднократно обновляли рекордные значения. В ноябре средняя цена на электроэнергию составляла 116,78 евро, что в 2,8 раза больше, чем в тот же период год назад — тогда цена была на уровне 40,99 евро.
До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. 7 декабря стоимость электроэнергии выросла по сравнению с этим показателям на процента до 469,03 евро за мегаватт-чаc.