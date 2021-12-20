Завтра цены на электроэнергию вырастут на 50 процентов

Этой осенью цены на электроэнергию уже неоднократно обновляли рекордные значения. В ноябре средняя цена на электроэнергию составляла 116,78 евро, что в 2,8 раза больше, чем в тот же период год назад — тогда цена была на уровне 40,99 евро.