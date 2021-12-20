Картина дня: меры помощи в свете роста цен на энергию, омикрон шагает по Эстонии и поимка литовских автоугонщиков

Правительство решило до марта снизить до нуля плату за сетевые услуги за газ

Правящая коалиция решила в понедельник до марта снизить до нуля плату за сетевые услуги за газ; выплачиваемые через местные самоуправления пособия будут выплачивать семьям с доходами до 1125 евро. Читать далее...

Ааб: снижение налога с оборота на энергоносители помогло бы уменьшить счета и справиться с кризисом

Руководитель правительственной делегации и министр государственного управления Яак Ааб сказал, что, по оценке партии, следует поддержать как частных лиц, так и предпринимателей, в том числе - снизить налог с оборота на энергоносители. Читать далее...

Лутсар: приход омикрона требует четкого плана

Как мониторинг сточных вод, так и секвенирование подтверждают широкое распространение омикрон-штамма в Эстонии: к настоящему моменту он выявлен у более чем 300 человек. По данным Департамента здоровья, в 80 процентах речь идет о местных случаях. Читать далее...

Полиция Эстонии поймала главаря банды литовских автоугонщиков

Шикарная жизнь, машины сопровождения, следующие за дорогими автомобилями и сложная конспирация. Несколько лет эстонские сыщики ломали голову над тем, чтобы погасить очередную накрывшую Эстонию волну угонов, и нашли ее причины в каунасской мафии Камуолис. Читать далее...

Противостоянию жителей столичного района и крематория не видно конца

Департамент городского планирования Таллинна намерен выдать разрешение на эксплуатацию расположенному на улице Валдеку крематорию, разрешение на строительство и условия проектирования которого были в судебном порядке признаны ничтожными. Читать далее...

Убившему в Лихула двух человек Микку Таррасте грозит пожизненный срок

В понедельник в Таллиннском окружном суде прокурор потребовал приговорить Микка Таррасте, стрелявшего летом прошлого года в Лихула в людей и убившего двоих их них, к пожизненному заключению. Суд вынесен приговор 26 января. Читать далее...

Клиенты SEB возмущены беспомощностью банка

Клиентам банка SEB остается только завидовать тому, как окружающие оплачивают покупки, поднося свои смартфоны к платежным терминалам. Их домашний банк не предлагает современных платежных решений и не может сказать, когда они станут доступны. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 386 зараженных, скончались четверо

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4670 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 386. Скончались четверо. Читать далее...

Российские войска на границе, или Такой хоккей нам не нужен

"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас за последнее время дала сразу несколько резонансных интервью зарубежным и отечественным изданиям, в которых упорно подчеркивала, что Запад сейчас ни в коем случае не должен реагировать на высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной таким образом, чтобы давать России какие-то обещания в обмен на то, чтобы эти войска так и не пошли в наступление", - пишет Павел Соболев.