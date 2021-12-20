Картина дня: меры помощи в свете роста цен на энергию, омикрон шагает по Эстонии и поимка литовских автоугонщиков
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 декабря.
Правящая коалиция решила в понедельник до марта снизить до нуля плату за сетевые услуги за газ; выплачиваемые через местные самоуправления пособия будут выплачивать семьям с доходами до 1125 евро. Читать далее...
Руководитель правительственной делегации и министр государственного управления Яак Ааб сказал, что, по оценке партии, следует поддержать как частных лиц, так и предпринимателей, в том числе - снизить налог с оборота на энергоносители. Читать далее...
Как мониторинг сточных вод, так и секвенирование подтверждают широкое распространение омикрон-штамма в Эстонии: к настоящему моменту он выявлен у более чем 300 человек. По данным Департамента здоровья, в 80 процентах речь идет о местных случаях. Читать далее...
Шикарная жизнь, машины сопровождения, следующие за дорогими автомобилями и сложная конспирация. Несколько лет эстонские сыщики ломали голову над тем, чтобы погасить очередную накрывшую Эстонию волну угонов, и нашли ее причины в каунасской мафии Камуолис. Читать далее...
Департамент городского планирования Таллинна намерен выдать разрешение на эксплуатацию расположенному на улице Валдеку крематорию, разрешение на строительство и условия проектирования которого были в судебном порядке признаны ничтожными. Читать далее...
В понедельник в Таллиннском окружном суде прокурор потребовал приговорить Микка Таррасте, стрелявшего летом прошлого года в Лихула в людей и убившего двоих их них, к пожизненному заключению. Суд вынесен приговор 26 января. Читать далее...
Клиентам банка SEB остается только завидовать тому, как окружающие оплачивают покупки, поднося свои смартфоны к платежным терминалам. Их домашний банк не предлагает современных платежных решений и не может сказать, когда они станут доступны. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4670 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 386. Скончались четверо. Читать далее...
"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас за последнее время дала сразу несколько резонансных интервью зарубежным и отечественным изданиям, в которых упорно подчеркивала, что Запад сейчас ни в коем случае не должен реагировать на высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной таким образом, чтобы давать России какие-то обещания в обмен на то, чтобы эти войска так и не пошли в наступление", - пишет Павел Соболев.
В Ида-Вируской центральной больнице заметили, что в последнее время на лечение поступают ковидные больные в более тяжелом состоянии, чем прежде. Читать далее...
В пятницу в Выру произошел трагический несчастный случай: из-за сломавшегося домкрата погиб ремонтировавший машину человек. Читать далее...
Для стран Евросоюза "настал момент проявить твердость и единство", чтобы противостоять попыткам России дестабилизировать Украину, заявил в своем блоге в воскресенье, 19 декабря, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Читать далее...
Надвигающиеся на Европу холода, вероятно, усугубят энергетический кризис в регионе: растущий спрос на энергоносители при недостаточных поставках толкает цены к новым максимумам. Читать далее...
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на вторник по сравнению с понедельником выросли на 50,8 % до 406,89 евро за мегаватт-час. Читать далее...
Правозащитная организация Amnesty International опросила более 70 беженцев и собрала свидетельства насилия со стороны белорусских силовиков в отношении мигрантов, сообщили в пресс-службе организации. Читать далее...
По состоянию на утро понедельника, 20 декабря в дополнение к завершенному курсу вакцинации против COVID-19 в Эстонии бустерную дозу сделали 250 192 человека. Как минимум одну дозу вакцины получили 837 087 человек, то есть 71,8% жителей Эстонии старше 12 лет. Среди людей старше 60 лет доля получивших как минимум одну дозу вакцины увеличилась до 75,2 %. Читать далее...
В понедельник утром, около 10 часов, BMW загорелся в самом центре Вильянди. А в полдень спасатели получили вызов на Мяннимяэ, где горел второй представитель этой автомарки. Читать далее...
Тартуский окружной суд отказал в досрочном освобождении известному в криминальному мире Эстонии Харону Дикаеву. Читать далее...
В понедельник Таллиннский окружной суд отказался освобождать из-под стражи обвиняемого в направленных против эстонского государства действиях Сергея Середенко. Читать далее...
В настоящее время восемь человек, по разным причинам разыскиваемых эстонскими властями, находятся в списке Интерпола. То, сколько всего лиц на данный момент разыскивается Эстонией, не является открытой информацией. Читать далее...
Эстонская комиссия по иммунопрофилактике обсудит предложение сократить время между курсом вакцинации и бустерной дозой, которое сейчас в зависимости от вакцины составляет от пяти до шести месяцев. Решение может вступить в силу во вторник. Читать далее...
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило применение в ЕС вакцины от коронавируса производства американского фармацевтического концерна Novavax. Как сообщило агентство в понедельник, 20 декабря, вакцина под названием Nuvaxovid рекомендуется для введения взрослым людям старше 18 лет. Читать далее...