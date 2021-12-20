Картина дня: поимка литовских автоугонщиков, омикрон шагает по Эстонии и дорожающее электричество

Полиция Эстонии поймала главаря банды литовских автоугонщиков

Шикарная жизнь, машины сопровождения, следующие за дорогими автомобилями и сложная конспирация. Несколько лет эстонские сыщики ломали голову над тем, чтобы погасить очередную накрывшую Эстонию волну угонов, и нашли ее причины в каунасской мафии Камуолис. Читать далее...

Противостоянию жителей столичного района и крематория не видно конца

Департамент городского планирования Таллинна намерен выдать разрешение на эксплуатацию расположенному на улице Валдеку крематорию, разрешение на строительство и условия проектирования которого были в судебном порядке признаны ничтожными. Читать далее...

Убившему в Лихула двух человек Микку Таррасте грозит пожизненный срок

В понедельник в Таллиннском окружном суде прокурор потребовал приговорить Микка Таррасте, стрелявшего летом прошлого года в Лихула в людей и убившего двоих их них, к пожизненному заключению. Суд вынесен приговор 26 января. Читать далее...

Клиенты SEB возмущены беспомощностью банка

Клиентам банка SEB остается только завидовать тому, как окружающие оплачивают покупки, поднося свои смартфоны к платежным терминалам. Их домашний банк не предлагает современных платежных решений и не может сказать, когда они станут доступны. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 386 зараженных, скончались четверо

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4670 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 386. Скончались четверо. Читать далее...

Российские войска на границе, или Такой хоккей нам не нужен

"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас за последнее время дала сразу несколько резонансных интервью зарубежным и отечественным изданиям, в которых упорно подчеркивала, что Запад сейчас ни в коем случае не должен реагировать на высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной таким образом, чтобы давать России какие-то обещания в обмен на то, чтобы эти войска так и не пошли в наступление", - пишет Павел Соболев.

Лутсар: приход омикрона требует четкого плана

Как мониторинг сточных вод, так и секвенирование подтверждают широкое распространение омикрон-штамма в Эстонии: к настоящему моменту он выявлен у более чем 300 человек. По данным Департамента здоровья, в 80 процентах речь идет о местных случаях. Читать далее...

Больница: пациенты поступают в более тяжелом состоянии, чем раньше

В Ида-Вируской центральной больнице заметили, что в последнее время на лечение поступают ковидные больные в более тяжелом состоянии, чем прежде. Читать далее...

В Выру погиб ремонтировавший машину человек

В пятницу в Выру произошел трагический несчастный случай: из-за сломавшегося домкрата погиб ремонтировавший машину человек. Читать далее...

Боррель: "Северный поток - 2" - не приоритетный проект для ЕС

Для стран Евросоюза "настал момент проявить твердость и единство", чтобы противостоять попыткам России дестабилизировать Украину, заявил в своем блоге в воскресенье, 19 декабря, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Читать далее...

Энергетический кризис в Европе усиливается из-за надвигающихся холодов

Надвигающиеся на Европу холода, вероятно, усугубят энергетический кризис в регионе: растущий спрос на энергоносители при недостаточных поставках толкает цены к новым максимумам. Читать далее...

Завтра цены на электроэнергию вырастут на 50 процентов

Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на вторник по сравнению с понедельником выросли на 50,8 % до 406,89 евро за мегаватт-час. Читать далее...

Правозащитники: белорусские пограничники избивали мигрантов и угрожали натравить на них собак

Правозащитная организация Amnesty International опросила более 70 беженцев и собрала свидетельства насилия со стороны белорусских силовиков в отношении мигрантов, сообщили в пресс-службе организации. Читать далее...

За последнюю неделю число получивших бустерную дозу увеличилось на 13 процентов