Картина дня: поимка литовских автоугонщиков, омикрон шагает по Эстонии и дорожающее электричество
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 20 декабря.
Шикарная жизнь, машины сопровождения, следующие за дорогими автомобилями и сложная конспирация. Несколько лет эстонские сыщики ломали голову над тем, чтобы погасить очередную накрывшую Эстонию волну угонов, и нашли ее причины в каунасской мафии Камуолис. Читать далее...
Департамент городского планирования Таллинна намерен выдать разрешение на эксплуатацию расположенному на улице Валдеку крематорию, разрешение на строительство и условия проектирования которого были в судебном порядке признаны ничтожными. Читать далее...
В понедельник в Таллиннском окружном суде прокурор потребовал приговорить Микка Таррасте, стрелявшего летом прошлого года в Лихула в людей и убившего двоих их них, к пожизненному заключению. Суд вынесен приговор 26 января. Читать далее...
Клиентам банка SEB остается только завидовать тому, как окружающие оплачивают покупки, поднося свои смартфоны к платежным терминалам. Их домашний банк не предлагает современных платежных решений и не может сказать, когда они станут доступны. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4670 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 386. Скончались четверо. Читать далее...
"Премьер-министр Эстонии Кая Каллас за последнее время дала сразу несколько резонансных интервью зарубежным и отечественным изданиям, в которых упорно подчеркивала, что Запад сейчас ни в коем случае не должен реагировать на высокую концентрацию российских войск у границы с Украиной таким образом, чтобы давать России какие-то обещания в обмен на то, чтобы эти войска так и не пошли в наступление", - пишет Павел Соболев.
Как мониторинг сточных вод, так и секвенирование подтверждают широкое распространение омикрон-штамма в Эстонии: к настоящему моменту он выявлен у более чем 300 человек. По данным Департамента здоровья, в 80 процентах речь идет о местных случаях. Читать далее...
В Ида-Вируской центральной больнице заметили, что в последнее время на лечение поступают ковидные больные в более тяжелом состоянии, чем прежде. Читать далее...
В пятницу в Выру произошел трагический несчастный случай: из-за сломавшегося домкрата погиб ремонтировавший машину человек. Читать далее...
Для стран Евросоюза "настал момент проявить твердость и единство", чтобы противостоять попыткам России дестабилизировать Украину, заявил в своем блоге в воскресенье, 19 декабря, верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Читать далее...
Надвигающиеся на Европу холода, вероятно, усугубят энергетический кризис в регионе: растущий спрос на энергоносители при недостаточных поставках толкает цены к новым максимумам. Читать далее...
Цены на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool на вторник по сравнению с понедельником выросли на 50,8 % до 406,89 евро за мегаватт-час. Читать далее...
Правозащитная организация Amnesty International опросила более 70 беженцев и собрала свидетельства насилия со стороны белорусских силовиков в отношении мигрантов, сообщили в пресс-службе организации. Читать далее...
По состоянию на утро понедельника, 20 декабря в дополнение к завершенному курсу вакцинации против COVID-19 в Эстонии бустерную дозу сделали 250 192 человека. Как минимум одну дозу вакцины получили 837 087 человек, то есть 71,8% жителей Эстонии старше 12 лет. Среди людей старше 60 лет доля получивших как минимум одну дозу вакцины увеличилась до 75,2 %. Читать далее...