Черчесов возглавил «Ференцварош»

📣 Announcement: Stanislav Cherchesov is the new head coach of the football team of Ferencváros pic.twitter.com/M3hlNv3amU — Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 20, 2021

58-летний Черчесов покинул сборную России по окончании прошедшего этим летом чемпионата Европы. Национальная команда страны заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. В 2018 году сборная добилась исторического для себя достижения на чемпионатах мира - выхода в четвертьфинал, что произошло на домашнем ЧМ.

В сборной России Черчесов работал с 2016 года, ее он возглавил будучи триумфатором чемпионата Польши на посту наставника «Легии».

Тренерскую карьеру Черчесов начал в Австрии, где возглавлял команды «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль». После этого он работал наставником московского «Спартака», сочинской «Жемчужины», грозненского «Терека» (ныне - «Ахмат»), пермского «Амкара», московского «Динамо», польской «Легии».