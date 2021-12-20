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Черчесов возглавил «Ференцварош»

Станислав Черчесов. ФОТО: Anton Novoderezhkin

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял пост наставника «Ференцвароша», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу венгерского клуба.

58-летний Черчесов покинул сборную России по окончании прошедшего этим летом чемпионата Европы. Национальная команда страны заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. В 2018 году сборная добилась исторического для себя достижения на чемпионатах мира - выхода в четвертьфинал, что произошло на домашнем ЧМ.

В сборной России Черчесов работал с 2016 года, ее он возглавил будучи триумфатором чемпионата Польши на посту наставника «Легии».

Тренерскую карьеру Черчесов начал в Австрии, где возглавлял команды «Куфштайн» и «Ваккер-Тироль». После этого он работал наставником московского «Спартака», сочинской «Жемчужины», грозненского «Терека» (ныне - «Ахмат»), пермского «Амкара», московского «Динамо», польской «Легии».

В качестве игрока он был вратарем «Спартака» из Орджоникидзе (ныне - Владикавказ), московских «Спартака» и «Локомотива», дрезденского «Динамо», «Тироля». В «Спартаке» по два раза выигрывал чемпионаты СССР и России, в «Тироле» три раза - чемпионат Австрии.

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