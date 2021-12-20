Полиция задержала в Пярнумаа подозреваемых в совершении кражи

16 декабря полиция получила сообщение, что ночью кто-то проник в гараж на улице Вастла в Пярну и украл прицеп с находившимися там мотосанями. 17 декабря сообщили, что ночью из принадлежащего предприятию гаража на Пярнуском шоссе в городе Синди украли трактор, прицеп и разные инструменты — лобзик, дрель, триммер, косилку, циркулярные пилы, сварочный аппарат, гвоздезабивной пистолет и прочее. Общий ущерб от краж составил около 33 000 евро.

Следователи приступили с сбору информации и собранные доказательства привели к трем мужчинам, которых было основание подозревать в совершении кражи из гаража на улице Вастла. По словам руководителя службы по борьбе с наркопреступлениями и организованной преступностью Ляэнеской префектиры Тармо Вярата, полицейские работали по "горячим" следам и, когда на следующую ночь была совершена кража в Синди, все собранные доказательства указывали на то, что обе краже совершили одни и те же люди.

"Мы поймали воров в первой половине дня с поличным, то есть в момент, когда они в деревне Килксама волости Сауга грузили ворованное в автомобиль, и задержали их на месте", - рассказал Тармо Вярат. Из украдeнного на месте задержания полиция обнаружила трактор, прицеп и инструменты. Позже в районе Валгеранна полицейские нашли и спрятанные там ворами сани. "Мотив кражи и другие обстоятельства будут выяснены в ходе дальнейшего расследования", — добавил Вярат.