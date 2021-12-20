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Окружной суд оставил Середенко под стражей

Сергей Середенко. ФОТО: Sergei Trofimov / Den za Dnjom

В понедельник Таллиннский окружной суд отказался освобождать из-под стражи обвиняемого в направленных против эстонского государства действиях Сергея Середенко.

Суд не удовлетворил жалобу присяжного адвоката Владимира Садекова, оспаривавшего решение Харьюского уездного суда за 8 ноября, и оставил 58-летнего Середенко под стражей.

Решение окружного суда может быть обжаловано через госсуд в течение 15 дней.

На прошедшем в октябре предварительном заседании Харьюский уездный суд решил, что процесс над обвиняемым в поддержании направленных против эстонского государства отношений Сергеем Середенко будет проходить за закрытыми дверями. Поскольку суд решил объявить процесс закрытым, общественности не будут представлять информацию о его содержании.

Процесс над Середенко начнется в январе.

Полиция безопасности задержала активиста «Бессмертного полка» Середенко в начале марта по подозрению в направленных против Эстонской Республики действиях.

По словам адвоката, Середенко не признает себя виновным.

До ареста Середенко работал в Маардуской гимназии дворником.

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