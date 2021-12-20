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Фьючерсные цены на газ в Европе утром в понедельник вновь подскочили до рекордных уровней, достигнув 1700 долларов за тысячу кубометров. Это происходит на фоне ожиданий холодной зимы, новостей о сокращении поставок российского газа в Германию и неопределенности вокруг "Северного потока-2". Что будет с ценами на газ дальше?

По данным Межконтинентальной биржи, в понедельник утром стоимость январских газовых фьючерсов достигала 148,87 евро за 1 МВт/ч (около 1730 долларов за 1000 кубометров), что почти на 9% выше цены на закрытии прошлой торговой сессии.

Очередной скачок цен произошел на фоне наступления полноценной зимы в Европе: во Франции, Германии и ряде других стран среднесуточная температура уже опускается до нуля градусов, синоптики не исключают дальнейшего похолодания в январе.

Как отмечало накануне агентство Блумберг, тарифы на газ для потребителей в Европе взлетели до новых максимальных значений после неожиданной приостановки работы ядерных реакторов во Франции и в условиях низкого уровня запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ).

"Политический" газопровод

Еще одним фактором, подстегнувшим европейские цены на газ, стало резкое падение поставок российского газа в Германию по трубопроводу "Ямал-Европа" - об этом в субботу сообщало агентство Рейтер со ссылкой на данные немецкого сетевого оператора Gascade. В "Газпроме" причины сокращения экспорта пока не называли.

"Ямал-Европа" на сегодняшний день - один из основных маршрутов экспорта российского газа в Европу, он проходит через территорию Беларуси.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель накануне опубликовал сообщение, в котором отмечал, что хотя Россия в целом выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, но при этом "многие рассматривают ее нынешний отказ увеличить объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие "Газпрому", как способ оказать давление на ЕС и, в частности, обеспечить лицензирование "Северного потока-2".

На ценовую политику влияет и неопределенность по поводу запуска газопровода "Северный поток-2", который должен стать главной артерией для экспорта российского газа в Европу.

В середине ноября стало известно, что власти Германии приостановили процесс сертификации уже полностью достроенного газопровода. 16 декабря Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что решение по сертификации "Северного потока-2" в первой половине 2022 года не ожидается.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал это решение политическим, однако канцлер Германии Олаф Шольц утверждал, что политических мотивов в этом не было и что речь идет только о технических вопросах.

Новости о "Газпроме" и его проектах в последние месяцы оказывают заметное влияние на европейский газовый рынок. Так, в начале октября фьючерсные цены на газ в Европе достигали рекордных 1937 долларов за тысячу кубометров, но затем резко упали на словах президента России Владимира Путина, который предложил "Газпрому" подумать об увеличении предложения российского газа на европейском рынке.

"Газпром" поставляет газ во многие европейские страны, причем делает это без прямой привязки к европейским ценам, так как работает по долгосрочным контрактам.

"Газпром" поставляет газ по контрактным ценам, где доля спота небольшая, - объясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. - У него расчетная цена за последний квартал - 309 долларов за 1000 кубометром, а средняя цена на споте за этот же период была почти вдвое больше".

Спотовая цена - это цена биржевого товара при условии немедленной оплаты и поставки. Именно эти цены чаще всего используют в качестве индикаторов ситуации на рынках.

Подобная система ценообразования помогает России поставлять газ ближайшим союзникам по сниженным ценам и при этом оставаться в плюсе.

График ФОТО: BBC

Хотя "Газпром" и не продает газ по спотовым ценам, он все равно может поднять расценки по своим контрактам, что увеличит его доход и прибыль, говорит старший аналитик по нефтегазовому сектору Райффайзенбанка Андрей Полищук.

"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа по "Северному потоку-2", по сути предоставляя скидку европейским потребителям. "Но делать это он готов только в обмен на полноценный запуск "Северного потока" и сокращение собственных расходов. Конечно, "Газпром" будет стараться вернуть инвестиции, вложенные в постройку газопровода, и получить доход", - объясняет эксперт.

Помимо "Газпрома", планы экспортировать газ в Европу вынашивает "Роснефть" и еще одна российская компания - об этом 14 декабря рассказывал изданию РБК министр энергетики Николай Шульгинов.

"По "Роснефти" идет проработка, это будет эксперимент. Было еще одно обращение, не буду его называть, но нужно сначала научиться на эксперименте, всю нормативную базу подготовить, сформулировать требования к агентским договорам, после этого можно будет эту тему обсуждать с другими компаниями", - говорил он.

По мнению Андрея Полищука, первые претенденты на поставки газа в Европу - это те компании, у которых есть большие запасы газа: например, "Новатэк" или "Лукойл".

Рост продолжится?

Опрошенные Би-би-си аналитики едины во мнении, что цены на газ в Европе, скорее всего, будут продолжать расти. Причем причины дальнейшего роста могут носить не столько объективный характер (холодная зима и истощение запасов), сколько спекулятивный.

"Сейчас рынок газа в Европе все больше смахивает на нефтяные фьючерсы, когда любая новость может очень сильно повлиять на цены и возникает очень сильная волатильность - такого не было никогда, - говорит Сергей Пикин. - Трейдеры научились играть на любых слухах, заявлениях и предположениях".

По прогнозам эксперта, к февралю цена фьючерсов на газ в Европе может пробить отметку в 3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Аналитики Райффайзенбанка также уверены, что цены продолжат расти, однако точных прогнозов по цифрам пока не дают, говорит Андрей Полищук.

Тем временем Европа уже активно делает шаги в сторону отказа от газа, чтобы снизить свою зависимость от импортного (преимущественно российского) топлива и перейти на экологически чистые источники энергии.

В минувшую среду Еврокомиссия представила проект реформы газового рынка. В документе, среди прочего, предусмотрен отказ от долгосрочных газовых контрактов, которые продвигает "Газпром", и создание стратегического запаса газа по примеру стратегического резерва нефти в США.

Сейчас газ занимает 25% в общем энергетическом балансе Европы. К 2050 году ЕС готовится постепенно отказаться от ископаемого природного газа и перейти на экологически чистый водород.