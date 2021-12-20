Рождество отметят и в ночлежных домах для бездомных

«Рождество – время доброты, и я надеюсь, что нам удастся подарить рождественское настроение людям, у которых нет своего дома, – сказала вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина. – Наряду с услугой ночлега постояльцам всех ночлежных домов будут предложены традиционные рождественские блюда – картофель, капуста и кровяная колбаса, а также сладкое. Клиенты учреждений социального размещения смогут поучаствовать в украшении рождественских окон и приготовлении пищи. Благодаря этому оставшиеся без крова люди также могут ощутить рождественское настроение».

Обычно ночлежные дома открыты круглосуточно, когда дневная температура воздуха опускается ниже -15 градусов, однако в период с 24 по 26 декабря подведомственный Таллиннскому центру социальной работы ночлежный дом для бездомных, расположенный по адресу улица Мерелахе, 4, будет открыт 24 часа в сутки. Клиентов этого ночлежного дома также угостят праздничными блюдами и сладостями. Приют, расположенный по адресу улица Кауге, 4, всегда открыт круглосуточно, там также будут предлагаться рождественские блюда.

Во всех подразделениях Таллиннского центра социальной работы проводится проект «Моя еда», в ходе которого клиенты участвуют в приготовлении различных блюд и могут ими угоститься. Продукты были закуплены в рамках бюджета Таллиннского центра социальной работы и за счет пожертвований Продуктового банка.

Второй год подряд в подразделениях Таллиннского центра социальной работы проводится конкурс «Мое рождественское окно». В ходе совместной деятельности персонала и клиентов центра украшается по меньшей мере одно окно, что позволяет создать приподнятое рождественское настроение и дарит домашнее тепло. Фотографии рождественских окон отправляются в офис учреждения, расположенный на улице Каупмехе, а также публикуются в социальной сети Facebook и на домашней страничке Таллиннского центра социальной работы.

Находящийся в ведении Таллиннского попечительского центра ночлежный дом на Аласи, 8 во время праздников будет работать только в вечерние и ночные часы. Постояльцам учреждения также предложат рождественские блюда, в новогоднюю ночь предусмотрено праздничное меню. В Центре ресоциализации (улица Суур-Сыямяэ, 6a) украшены рождественские ели, будут подаваться праздничные блюда, а клиентов порадуют небольшими подарками.