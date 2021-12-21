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  • Сам себе таможенник: необычная услуга на границе пользуется спросом

Сам себе таможенник: необычная услуга на границе пользуется спросом

Антс Кутти показывает контейнеры для запрещенных товаров на нарвском погранпункте ФОТО: Николай Андреев

В Таллиннском аэропорту и в погранпунктах в Нарве, Лухамаа и Койдула появились, казалось бы, обычные контейнеры для сортировки мусора, но выбрасывать в них нужно оружие, алкоголь, сало и другие запрещенные или ограниченные для ввоза в ЕС товары. Эти товары должны конфисковывать таможенники, но теперь путешественник может избавиться от них еще до досмотра. Необычная услуга пользуется спросом, особенно среди гостей с Украины, которые везут в Эстонию гостинцы с родины.

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В первый же день работы новой услуги пассажиры одного рейса из-за пределов ЕС оставили в ящике в аэропорту Таллинна около 13 килограммов различных мясных продуктов (преимущественно, мяса и сала), 3,8 кг овощей и 400 сигарет.

Рядом с контейнерами - плакат на нескольких языках, где просто перечислены товары, которые нельзя ввозить в ЕС, и товары, которые ввозить можно, но в строго ограниченном количестве. Тут же есть QR-код, который ведет на сайт Налогово-таможенного департамента Эстонии. Здесь путешественнику уже можно прочитать правила по каждому виду товаров, и понять, есть ли у него в багаже что-то запрещенное.

“Статистику разового выброса мы не ведем, и по камерам не следим, - сказал Антс Кутти, руководитель таможни на восточной границе. - Но выбрасывают сигареты - уже больше 1000 штук за неделю. Выбрасывают алкоголь, подушечки табака, которые у нас запрещены, антирадары. Очень много - уже около 80 килограмм - мясных и молочных продуктов, которые нельзя ввозить в Евросоюз. На южной границе - в Лухамаа и Койдула - дубинки, электрошокеры, очень много лекарств”.

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