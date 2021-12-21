Коронавирус выявлен у 862 жителей Эстонии, скончались пять человек

Среди новых заразившихся 500 человек не были вакцинированы, а 362 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 21 декабря в больницах находится 231 пациент с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждается 177 человек, из которых 141 человек (79,7%) не были вакцинированы, у 36 человек (20,3%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. За сутки скончались пять человек с коронавирусом: 69-летниt мужчина и женщина, 77-летняя женщина, 82-летняя женщина и 87-летняя женщина.

За сутки ввели 6297 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 490 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 252 911 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 60,9%.

Всего в Эстонии выявлено 478 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.