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Фото ⟩ Неосторожный маневр стал причиной аварии

Liiklusõnnetus Otepääl ФОТО: Politsei

В понедельник в 11.13 в Валгамаа в Отепя случилось ДТП, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

54-летний мужчина на автомобиле Volvo S80 совершил поворот налево и столкнулся с приближающимся по главной дороге автомобилем Toyota RAV4, за рулем которого была 32-летняя женщина.

«Известно, что оба водителя были трезвыми и у них есть водительские права. Шины автомобилей соответствовали требованиям и оба водителя были пристегнуты. К сожалению, сидевший за рулем Volvo мужчина пострадал в ДТП и его доставили в больницу для оказания первой помощи», - уточнила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск

ФОТО: Politsei

Она сказала, что на месте происшествия были зимние дорожные условия, но дорога была только обслужена спецтехникой.

Полиция напоминает о необходимости в зимних условиях быть осторожными, соблюдать достаточную дистанцию, избегать резких маневров и учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге намного больше, поэтому перед перекрестком нужно заранее сбавлять скорость и перед маневром убедиться в его безопасности.

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