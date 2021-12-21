Фото ⟩ Неосторожный маневр стал причиной аварии

54-летний мужчина на автомобиле Volvo S80 совершил поворот налево и столкнулся с приближающимся по главной дороге автомобилем Toyota RAV4, за рулем которого была 32-летняя женщина.

«Известно, что оба водителя были трезвыми и у них есть водительские права. Шины автомобилей соответствовали требованиям и оба водителя были пристегнуты. К сожалению, сидевший за рулем Volvo мужчина пострадал в ДТП и его доставили в больницу для оказания первой помощи», - уточнила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Рагне Кейск

ФОТО: Politsei

Она сказала, что на месте происшествия были зимние дорожные условия, но дорога была только обслужена спецтехникой.