Литва призвала НАТО стянуть войска к границам России

"НАТО должна отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и усилит свой военный потенциал. Усиление военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С", -сказал президент Литвы Гитанас Науседа на совместной с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой пресс-конференции в Гуте в Ивано-Франковской области Украины вечером в понедельник, 20 декабря.

По словам Науседы, у НАТО должен быть алгоритм действий на любые сценарии, которые могут угрожать безопасности Восточной Европы. Литовский президент также отметил, что военная интеграция России и Беларуси - уже неоспоримый факт, который происходит на протяжении долгого времени. "На это надо отреагировать в первую очередь НАТО, потому что это меняет ситуацию по безопасности для Балтийских стран", - указал он.

Как пояснил Науседа, безопасность Украины и Балтии взаимосвязана. "Чтобы мы обсуждали не только отдельно украинскую, польскую или литовскую ситуацию. А чтобы это было обсуждение безопасности региональной. И это должна быть широкая реакция на региональном уровне", - резюмировал президент Литвы.

Стягивание российских войск к украинской границе

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у границ его страны размещено до 100 тыс. российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили России самым жесткими санкциями на случай такого сценария.

Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении этой страны и проведении маневров возле границ России.