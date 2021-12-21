Правительство договорилось о пособиях для смягчения шока от цен на энергию
Члены правительства договорились расширить круг получателей пособия, направленного на помощь малообеспеченным семьям, включив в список и домохозяйства, чей доход на первого члена семьи ниже 1126 евро в месяц. Пособие касается расходов как на электричество и газ, так и на отопление, повышение цен на которые компенсируется в размере 80 процентов по сравнению с прежними ценами. Кроме того, правительство решило оплачивать с декабря по март сетевую плату за газ для всех потребителей.