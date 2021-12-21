Вт, 21.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Правительство договорилось о пособиях для смягчения шока от цен на энергию

Правительство договорилось о пособиях для смягчения шока от цен на энергию

Рост цен на электричество. Символическое фото. ФОТО: Sander Ilvest

Члены правительства договорились расширить круг получателей пособия, направленного на помощь малообеспеченным семьям, включив в список и домохозяйства, чей доход на первого члена семьи ниже 1126 евро в месяц. Пособие касается расходов как на электричество и газ, так и на отопление, повышение цен на которые компенсируется в размере 80 процентов по сравнению с прежними ценами. Кроме того, правительство решило оплачивать с декабря по март сетевую плату за газ для всех потребителей.

По словам премьер-министра Каи Каллас, резкий рост цен на энергию касается как предприятий, так и сотен тысяч семей: «При чрезвычайно высоких ценах на электричество, тепло и газ нуждающихся в помощи больше, чем малообеспеченные семьи. Поэтому мы решили расширить круг получателей пособия. В глобальном масштабе электрорынок должен работать без перебоев, мы серьезно работаем над этим как в Эстонии, так и во всей Европе».

Подать ходатайство смогу все домохозяйства, доход которых на члена семьи ниже установленной ставки. Министр государственного управления Яак Ааб считает, что таких в Эстонии около 380 00 семей, то есть более 800 000 человек: «Если до сих пор получателями пособия мы считали только малообеспеченные семьи, то, глядя на рыночные прогнозы, становится ясно, что помощи ждут и в ней нуждаются и семьи со средними доходами». Министр подчеркнул, что следующим шагом является быстрое применение меры и над этим работают все участники процесса.

По подсчетам, пособие обойдется в 79 миллионов евро, которые планируют покрыть за счет доходов от продажи квот СО2.

Подробнее о покрытии расходов на энергию читайте здесь.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back