Правительство договорилось о пособиях для смягчения шока от цен на энергию

По словам премьер-министра Каи Каллас, резкий рост цен на энергию касается как предприятий, так и сотен тысяч семей: «При чрезвычайно высоких ценах на электричество, тепло и газ нуждающихся в помощи больше, чем малообеспеченные семьи. Поэтому мы решили расширить круг получателей пособия. В глобальном масштабе электрорынок должен работать без перебоев, мы серьезно работаем над этим как в Эстонии, так и во всей Европе».

Подать ходатайство смогу все домохозяйства, доход которых на члена семьи ниже установленной ставки. Министр государственного управления Яак Ааб считает, что таких в Эстонии около 380 00 семей, то есть более 800 000 человек: «Если до сих пор получателями пособия мы считали только малообеспеченные семьи, то, глядя на рыночные прогнозы, становится ясно, что помощи ждут и в ней нуждаются и семьи со средними доходами». Министр подчеркнул, что следующим шагом является быстрое применение меры и над этим работают все участники процесса.

По подсчетам, пособие обойдется в 79 миллионов евро, которые планируют покрыть за счет доходов от продажи квот СО2.