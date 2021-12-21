Варро Вооглайд обратился в суд, чтобы принять участие в лыжном марафоне

Вооглайд обратился в суд, поскольку на лыжную трассу не пускают людей с отрицательным тестом на коронавирус, у которых нет паспорта вакцинации, кто не болел COVID-19 или болел им более шести месяцев назад.

В своей жалобе Вооглайд ссылается на решение Госсуда, в котором говорится, что нарушение основного права на равенство противоречит Конституции, если нет разумных и уместных оснований для неравного обращения.

«Ограничение, с помощью которого правительство запрещает участвовать в марафоне лицам, которые готовы даже путем тестирования доказать свою инфекционную безопасность и которые, согласно научным исследованиям и предположениям, подтвержденным статистикой как в Эстонии, так и во многих других стран, могут в качестве переболевших иметь более сильный иммунитет, чем вакцинированные, не может считаться уместным», - заявил Вооглайд.

По его словам, если в то же самое время обладатели паспортов вакцинации могут участвовать в соревнованиях без малейших доказательств их инфекционной безопасности, такое ограничение не может считаться разумным или уместным, поскольку оно никоим образом не служит цели обеспечения инфекционной безопасности.