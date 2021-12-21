Варро Вооглайд обратился в суд, чтобы принять участие в лыжном марафоне
Председатель некоммерческого объединения "В защиту семьи и традиции" Варро Вооглайд обратился в суд, чтобы принять участие в февральском Тартуском лыжном марафоне.
Председатель некоммерческого объединения "В защиту семьи и традиции" Варро Вооглайд обратился в суд, чтобы принять участие в февральском Тартуском лыжном марафоне.
Вооглайд обратился в суд, поскольку на лыжную трассу не пускают людей с отрицательным тестом на коронавирус, у которых нет паспорта вакцинации, кто не болел COVID-19 или болел им более шести месяцев назад.
В своей жалобе Вооглайд ссылается на решение Госсуда, в котором говорится, что нарушение основного права на равенство противоречит Конституции, если нет разумных и уместных оснований для неравного обращения.
«Ограничение, с помощью которого правительство запрещает участвовать в марафоне лицам, которые готовы даже путем тестирования доказать свою инфекционную безопасность и которые, согласно научным исследованиям и предположениям, подтвержденным статистикой как в Эстонии, так и во многих других стран, могут в качестве переболевших иметь более сильный иммунитет, чем вакцинированные, не может считаться уместным», - заявил Вооглайд.
По его словам, если в то же самое время обладатели паспортов вакцинации могут участвовать в соревнованиях без малейших доказательств их инфекционной безопасности, такое ограничение не может считаться разумным или уместным, поскольку оно никоим образом не служит цели обеспечения инфекционной безопасности.
Вместе с жалобой Вооглайд также подал в суд ходатайство о применении правовой защиты, в котором просит на время марафона приостановить в отношении него исполнение постановления правительства № 305 или заменить приведенное в распоряжение требование на требование отрицательного результата теста на коронавирус.