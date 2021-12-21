Государство временно возьмет на себя сетевую плату за газ

«В свете роста цен на энергию мы прежде всего быстро согласовали меры, которые помогли бы в первую очередь потребителям электроэнергии, но постоянно растущие на мировом рынке цены на газ четко указывают на долг государства точно так же протянуть руку помощи и потребителям газа. Мы договорились в правительстве отменить сетевую плату за газ, чтобы в текущей сложной ситуации поддержать, с одной стороны, конкурентоспособность наших предприятий и чтобы рост цен на энергию не слишком болезненно для потребителей сказался на товарах и услугах. В то же время, мы тем самым дополнительно поддержим использующих газ в домашнем хозяйстве потребителей», - сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Сетевую плату за газ потребителям компенсируют на 100 процентов с НСО. Правительство хочет, чтобы льгота действовала уже на поступающие в январе счета за декабрь и чтобы она действовала до конца марта. Выплату компенсации организуют аналогично уже действующему снижению сетевой платы за электричество.

По словам Аас, самим потребителям не нужно ничего предпринимать, счета за декабрь будут меньше благодаря тому, что сетевую плату будет оплачивать государство. В большинстве случаев счета за газ благодаря этой мере сократятся максимум на 7 процентов.

Сетевым предприятиям сетевую плату компенсирует центр экологических инвестиций. Из госбюджета на это пойдет ориентировочно 25 млн евро.