Польские СМИ: Рауно Саппинен перейдет из "Флоры" в "Пяст"

По данным портала sportslaski.pl, 25-летний Саппинен уже прошел в "Пясте" медицинское обследование, пишет Rus.ERR.

Портал gol24.pl отмечает, что после продажи в Японию нападающего Якуба Шверчока у "Пяста" возникли серьезные проблемы в атаке, лекарством от которых должен стать Рауно Саппинен, забивший в текущем календарном году 38 голов за "Флору" и сборную Эстонии.

За "Флору" Рауно Саппинен забил 36 мячей во всех турнирах, в том числе 11 в еврокубках (в 12 матчах).