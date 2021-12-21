Польские СМИ: Рауно Саппинен перейдет из "Флоры" в "Пяст"
Нападающий сборной Эстонии по футболу и таллиннской "Флоры" Рауно Саппинен близок к подписанию контракта с польским клубом "Пяст" из города Гливице, сообщают польские СМИ.
Нападающий сборной Эстонии по футболу и таллиннской "Флоры" Рауно Саппинен близок к подписанию контракта с польским клубом "Пяст" из города Гливице, сообщают польские СМИ.
По данным портала sportslaski.pl, 25-летний Саппинен уже прошел в "Пясте" медицинское обследование, пишет Rus.ERR.
Портал gol24.pl отмечает, что после продажи в Японию нападающего Якуба Шверчока у "Пяста" возникли серьезные проблемы в атаке, лекарством от которых должен стать Рауно Саппинен, забивший в текущем календарном году 38 голов за "Флору" и сборную Эстонии.
За "Флору" Рауно Саппинен забил 36 мячей во всех турнирах, в том числе 11 в еврокубках (в 12 матчах).
Ни "Флора", ни "Пяст" пока не подтвердили информацию о переходе Саппинена, но в то же время, по данным портала Soccernet.ee, информация о том, что бомбардир пополнит ряды "Пяста", соответствует действительности.