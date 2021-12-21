Завтра электричество подешевеет до 360 евро за мегаватт-час

Максимальный тариф в эстонской ценовой зоне будет достигать в течение дня 529,20 евро евро, пишет rus.err.ee. Во вторник среднесуточные цены удерживались на уровне выше 400 евро за мегаватт-час.

Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.

Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.