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Завтра электричество подешевеет до 360 евро за мегаватт-час

Электричество. ФОТО: Toomas Huik

Среднесуточная биржевая стоимость электроэнергии в среду, 22 декабря, снизится до 360,78 евро за мегаватт-час.

Максимальный тариф в эстонской ценовой зоне будет достигать в течение дня 529,20 евро евро, пишет rus.err.ee. Во вторник среднесуточные цены удерживались на уровне выше 400 евро за мегаватт-час.

Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.

Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.

До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекорд от 7 декабря на 275,9 процента выше.

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