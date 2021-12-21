Завтра электричество подешевеет до 360 евро за мегаватт-час
Среднесуточная биржевая стоимость электроэнергии в среду, 22 декабря, снизится до 360,78 евро за мегаватт-час.
Среднесуточная биржевая стоимость электроэнергии в среду, 22 декабря, снизится до 360,78 евро за мегаватт-час.
Максимальный тариф в эстонской ценовой зоне будет достигать в течение дня 529,20 евро евро, пишет rus.err.ee. Во вторник среднесуточные цены удерживались на уровне выше 400 евро за мегаватт-час.
Этой осенью и зимой биржевая цена на электроэнергию поставила несколько рекордов. Среднесуточная рекордная цена на электроэнергию была установлена 7 декабря, когда она достигла 469,03 евро за мегаватт-час.
Средняя цена за ноябрь составила 116,78 евро, что в 2,8 раза выше, чем год назад, когда средняя месячная цена составила 40,99 евро.
До начала периода резкого роста цен на электричество в этом году самый высокий показатель в эстонской ценовой зоне биржи был зафиксирован 20 июля 2014 года, когда среднесуточная стоимость электроэнергии составила 124,77 евро за мегаватт-час. По сравнению с этим показателем рекорд от 7 декабря на 275,9 процента выше.