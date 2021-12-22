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Подводим итоги: каким был 2021 год для эстонских евродепутатов?

  • Кальюранд впечатлили речи Тихановской и дочери Навального в Европарламенте
  • Миксер: все хорошее рождается в Европе в результате сотрудничества многих людей
  • Паэт: намерения России в отношении Украины вызывают беспокойство
Дочь Алексея Навального Дарья выступает перед Европарламентом. ФОТО: JULIEN WARNAND

Декабрь подходит к концу, а это значит, что пора подводить итоги 2021 года. Каким он был для Евросоюза и Эстонии в частности и почему заканчивается на напряженных нотах? Об этом Rus.Postimees рассказали эстонские евродепутаты Марина Кальюранд, Свен Миксер и Урмас Паэт.

По словам Марины Кальюранд, ключевым словом уходящего года, конечно же, стал COVID-19. «Коронавирус повлиял на ежедневную работу Европарламента и очень часто - на темы, которые там обсуждались. Европарламент продолжил работу в гибридной форме: участвовать в обсуждениях, собраниях и голосованиях можно было на месте и через интернет, - вспоминает она. - Весной была надежда, что осенью Европейский парламент вернется к своему обычному режиму работы и обычным собраниям. Увы, этого не случилось. Пришли третья и четвертая волны эпидемии, страны ЕС ввели новые ограничения, число заразившихся и умерших от коронавируса выросло во всех странах Евросоюза».

Марина Кальюранд. ФОТО: Remo Tõnismäe

Ей очень жаль, что в течение целого года члены парламента не могли сесть за один стол с коллегами: действовали те или иные ограничения, преобладала гибридная форма работы.

«Также мне очень жаль, что в Эстонии в ходе последней волны было так много заболевших, а показатель смертности от коронавируса, учитывая число жителей страны, был одним из самых высоких в Европе. Этого можно было избежать: с помощью вакцинации и четкого плана и коммуникации со стороны правительства», - считает Марина Кальюранд.

Евродепутат отмечает, что для Европарламента в целом и для нее в частности этот год был деловым и насыщенным: «Являясь представителем социал-демократов в Европарламенте, я участвовала в составлении многих законопроектов и в переговорах, в числе прочих - о препятствовании интернет-терроризму, рынке электронных услуг, насилии в отношении женщин в интернет-пространстве. В 2021 году состоялись сотни выступлений - как на международных конференциях, так и на семинарах Европарламента. Последней важнейшей рабочей задачей было руководство делегацией Европейского парламента на Форуме по управлению использованием интернета (IGF – Internet Governance Forum), а также участие в панельной дискуссии на высшем уровне вместе с заместителем генерального секретаря ООН и коллегами из парламентов других стран».

Кроме того, Марина Кальюранд занималась выполнением рабочих задач, связанных с руководством южнокавказской делегацией Европарламента, что предполагало постоянное общение с представителями и коллегами из Грузии, Армении и Азербайджана. В конце октября она была наблюдателем от Европарламента на грузинских выборах, встречалась с президентом Грузии, премьер-министром, министром иностранных дел и коллегами из грузинского парламента.

«Война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном закончилась в 2020 году, но напряженность сохраняется, этот регион требует постоянного внимания. Также на прошлой неделе я руководила заседанием комитета межпарламентского сотрудничества между Европарламентом и Азербайджаном», - говорит член Европарламента.

По словам Марины Кальюранд, работа в Европарламенте требовала и требует готовности решать самые разные вопросы, которые важны для Эстонии, будь то сельскохозяйственная реформа или проблемы, связанные с дорожным транспортом. Повестку дня диктует происходящее в Эстонии. «Например, год назад я была вынуждена давать объяснения по поводу референдума о статусе брака, который, к счастью, не состоялся, но вызвал массу вопросов. Я рада, что Европарламент поддержал введение единой минимальной зарплаты на территории ЕС. В конце года преобладали вопросы, связанные с экстремальным повышением цен на электроэнергию. Европарламент и Евросоюз предложили со своей стороны помощь в оплате счетов, но конкретные решения должны принять и реализовать парламенты стран ЕС. Так что мяч на стороне поля эстонского правительства», - подчеркивает политик.

По ее мнению, финансовая помощь нужна в качестве краткосрочной меры, но не менее важно пересмотреть весь энергетический ландшафт и двигаться к использованию возобновляемых источников энергии. Для ЕС наступил последний момент, когда стоит очень серьезно задуматься об энергетической независимости от России.

2021 год запомнился Марине Кальюранд двумя речами, с которыми к Европарламенту обратились две женщины: глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская и дочь Алексея Навального Дарья.

«Последняя произнесла речь в Европарламенте на позапрошлой неделе, когда получала за отца премию Сахарова, вручаемую Европейским парламентом с 1988 года. Премия присуждается за выдающуюся деятельность в сфере защиты прав человека и основных свобод, - напоминает евродепутат. - Эти женщины из разных стран, у них разные биографии, разное образование, но их послание к Европе было предельно ясным: не признавайте автократии и коррупционные режимы, а также их приспешников, не молчите, вслух защищайте европейские ценности, потому что таким образом вы защищаете и Европу, и борцов за демократию в других странах. Обе выразили надежду на то, что однажды и их страны войдут в состав ЕС. Их речи еще раз напомнили, насколько сильно повезло нам в Эстонии, а свобода — это не нечто само собой разумеющееся».

«В конце 2021 года истекает половина срока моего мандата в Европейском парламенте, то есть 2,5 года. Впереди вторая половина. Надеюсь, в новом году работа продолжится с новыми силами. Приоритетными остаются электронные темы, окружающая среда, зеленый поворот, права женщин и т.д. И все это сквозь призму социал-демократии, то есть как обеспечить людям возможность прожить на зарплату; чтобы пособия получали те, кто больше всего в этом нуждается; чтобы связанные с зеленым поворотом затраты были справедливо компенсированы», - добавила Марина Кальюранд.

Свен Миксер отмечает, что как и в Рийгикогу, так и в Европарламенте поиск точек соприкосновения и компромиссов является совместным усилием избранных представителей народа: в Эстонии их 101, а в Европарламенте — 705. Поэтому он не хотел бы слишком зацикливаться на перечислении личных достижений: все хорошее рождается в Европарламенте все-таки в результате сотрудничества многих людей.

Свен Миксер. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

«Конечно, представляя последние два с половиной года в Европарламенте Эстонию и эстонских избирателей, я пытался исходить из интересов нашей страны и своих взглядов на мир. Как член парламентской комиссии по иностранным делам и координатор оборонной политики парламентской группы социал-демократов я имел возможность заниматься теми сферами, которые были ближе всего мне в эстонской политике в течение последних 20 лет», - говорит он.

По словам Свена Миксера, конец года выдался чрезвычайно насыщенным как по иностранным, так и по оборонным вопросам: «Совсем недавно Европейский парламент поддержал большинством голосов доклад об ограничении распространения оружия массового уничтожения и о международных соглашениях по разоружению, составлением которого я руководил как парламентский докладчик. Речь идет о политически острой теме, но в то же время она имеет крайне важное значение для международной безопасности. С одной стороны, среди европейских избирателей и политиков преобладает стремление к миру, свободному от ядерного оружия, а с другой стороны, ядерное разоружение никоим образом не может происходить как односторонний акт демократии: оно должно быть достигнуто сбалансированным способом и с привлечением всех сторон».

«На последнем пленарном заседании я со стороны социал-демократов был переговорщиком по резолюции, которая касается использования Группы Вагнера, именуемой "частной военной компанией", в продвижении интересов России в зонах международных кризисов и массовых нарушений прав человека, совершенных бойцами Вагнера, - продолжил евродепутат. - На последнем в этом году пленарном заседании я являюсь переговорщиком от своей фракции по резолюции, которая касается массового скопления российских войск на границе с Украиной и ответных шагов Европы по деэскалации этого кризиса. В уходящем году я также представлял свою фракцию как теневой докладчик при составлении докладов, которые касаются отношений ЕС - Китай и ЕС - Тайвань».

В течение года он также занимался всем, что связано с его обязанностями парламентского докладчика по Грузии. Переговоры и принятие второго доклада о выполнении Соглашения об ассоциации между Европейским союзом и Грузией должны быть завершены в следующем году.

Урмас Паэт в свою очередь в этом году был читал доклад о возможностях киберзащиты ЕС. Парламент принял доклад большинством голосов. «Вторая сфера, в которой в этом году произошли положительные изменения, - это арктическая политика ЕС. В октябре Европейская комиссия представила новый документ относительно арктической политики. Во время работы в Европарламенте я был сторонником того, чтобы ЕС стал больше внимания уделять Арктике, так как речь идет о регионе, геополитическое значение которого растет», - рассказал он.

Урмас Паэт. ФОТО: Sander Ilvest

По словам Урмаса Паэта, в целом 2021 год стал серьезным испытанием как для эстонского общества, так и для всей Европы. Во многом это связано с эпидемией коронавируса, но были и другие непростые события — от ситуации на границе Белоруссии до трагедии в Афганистане.

Ситуация сложная и сейчас, в декабре. «Год тоже подходит к концу на напряженных нотах — намерения России в отношении Украины вызывают беспокойство. Для Европейского союза важно оставаться единым, и наши процессы принятия решений по вопросам внешней политики и политики безопасности должны ускориться. Отчасти к нашей внешней политике относятся несерьезно из-за того, что мы не умеем своевременно реагировать», - считает Урмас Паэт.

«Впереди праздники, и я хотела бы пожелать всем читателям спокойного Рождества, замечательного Нового года, возможности быть рядом с самыми дорогими нашему сердцу людьми! Будьте здоровы!» - добавила Марина Кальюранд.

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