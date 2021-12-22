Подводим итоги: каким был 2021 год для эстонских евродепутатов?

По ее мнению, финансовая помощь нужна в качестве краткосрочной меры, но не менее важно пересмотреть весь энергетический ландшафт и двигаться к использованию возобновляемых источников энергии. Для ЕС наступил последний момент, когда стоит очень серьезно задуматься об энергетической независимости от России.

2021 год запомнился Марине Кальюранд двумя речами, с которыми к Европарламенту обратились две женщины: глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская и дочь Алексея Навального Дарья.

«Последняя произнесла речь в Европарламенте на позапрошлой неделе, когда получала за отца премию Сахарова, вручаемую Европейским парламентом с 1988 года. Премия присуждается за выдающуюся деятельность в сфере защиты прав человека и основных свобод, - напоминает евродепутат. - Эти женщины из разных стран, у них разные биографии, разное образование, но их послание к Европе было предельно ясным: не признавайте автократии и коррупционные режимы, а также их приспешников, не молчите, вслух защищайте европейские ценности, потому что таким образом вы защищаете и Европу, и борцов за демократию в других странах. Обе выразили надежду на то, что однажды и их страны войдут в состав ЕС. Их речи еще раз напомнили, насколько сильно повезло нам в Эстонии, а свобода — это не нечто само собой разумеющееся».

«В конце 2021 года истекает половина срока моего мандата в Европейском парламенте, то есть 2,5 года. Впереди вторая половина. Надеюсь, в новом году работа продолжится с новыми силами. Приоритетными остаются электронные темы, окружающая среда, зеленый поворот, права женщин и т.д. И все это сквозь призму социал-демократии, то есть как обеспечить людям возможность прожить на зарплату; чтобы пособия получали те, кто больше всего в этом нуждается; чтобы связанные с зеленым поворотом затраты были справедливо компенсированы», - добавила Марина Кальюранд.

Свен Миксер отмечает, что как и в Рийгикогу, так и в Европарламенте поиск точек соприкосновения и компромиссов является совместным усилием избранных представителей народа: в Эстонии их 101, а в Европарламенте — 705. Поэтому он не хотел бы слишком зацикливаться на перечислении личных достижений: все хорошее рождается в Европарламенте все-таки в результате сотрудничества многих людей.

Свен Миксер. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

«Конечно, представляя последние два с половиной года в Европарламенте Эстонию и эстонских избирателей, я пытался исходить из интересов нашей страны и своих взглядов на мир. Как член парламентской комиссии по иностранным делам и координатор оборонной политики парламентской группы социал-демократов я имел возможность заниматься теми сферами, которые были ближе всего мне в эстонской политике в течение последних 20 лет», - говорит он.