Подводим итоги: каким был 2021 год для эстонских евродепутатов?
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Декабрь подходит к концу, а это значит, что пора подводить итоги 2021 года. Каким он был для Евросоюза и Эстонии в частности и почему заканчивается на напряженных нотах? Об этом Rus.Postimees рассказали эстонские евродепутаты Марина Кальюранд, Свен Миксер и Урмас Паэт.