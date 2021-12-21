ВИДЕО ⟩ Эстонский хоккеист забросил шайбу в дебютном матче в КХЛ

Кристьян Комбе вывел "Йокерит" вперед во втором периоде. Однако уже через 14 секунд армейцы восстановил равновесие, пишет Rus.ERR.

Kristjan Kombe scores in his first ever KHL game to give #Jokerit lead over CSKA in the 2nd. After 40 minutes, we are tied at one. #KHL pic.twitter.com/JmaMBCsOzs — Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) December 20, 2021

В третьем периоде ЦСКА забил еще дважды и одержал победу со счетом 3:1.