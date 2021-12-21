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  • Эстонский хоккеист забросил шайбу в дебютном матче в КХЛ

ВИДЕО ⟩ Эстонский хоккеист забросил шайбу в дебютном матче в КХЛ

Кристьян Комбе. ФОТО: Twitter @jokerithc

Хоккеист сборной Эстонии Кристьян Комбе провел дебютный матч за финский "Йокерит" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и забросил шайбу в ворота московского ЦСКА.

Кристьян Комбе вывел "Йокерит" вперед во втором периоде. Однако уже через 14 секунд армейцы восстановил равновесие, пишет Rus.ERR.

В третьем периоде ЦСКА забил еще дважды и одержал победу со счетом 3:1.

В Западной конференции КХЛ "Йокерит" занимает четвертое место, ЦСКА находится на второй позиции. Череповецкая "Северсталь", за которую выступает еще один хоккеист сборной Эстонии Роберт Рооба, расположилась на пятой строчке турнирной таблицы.

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