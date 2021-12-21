ВИДЕО ⟩ Эстонский хоккеист забросил шайбу в дебютном матче в КХЛ
Хоккеист сборной Эстонии Кристьян Комбе провел дебютный матч за финский "Йокерит" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и забросил шайбу в ворота московского ЦСКА.
Хоккеист сборной Эстонии Кристьян Комбе провел дебютный матч за финский "Йокерит" в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и забросил шайбу в ворота московского ЦСКА.
Кристьян Комбе вывел "Йокерит" вперед во втором периоде. Однако уже через 14 секунд армейцы восстановил равновесие, пишет Rus.ERR.
Kristjan Kombe scores in his first ever KHL game to give #Jokerit lead over CSKA in the 2nd. After 40 minutes, we are tied at one. #KHL pic.twitter.com/JmaMBCsOzs— Jokerit Helsinki (@Jokerit_EN) December 20, 2021
В третьем периоде ЦСКА забил еще дважды и одержал победу со счетом 3:1.
В Западной конференции КХЛ "Йокерит" занимает четвертое место, ЦСКА находится на второй позиции. Череповецкая "Северсталь", за которую выступает еще один хоккеист сборной Эстонии Роберт Рооба, расположилась на пятой строчке турнирной таблицы.