Картина дня: необычная услуга на границе, обманутые пенсионерки и помощь от государства

Коронавирус выявлен у 862 жителей Эстонии, скончались пять человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7584 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 862. Скончались пять человек. Читать далее...

А не слишком ли много у нас партий?

На вынесенный в заголовок вопрос возможно множество ответов. И все они будут неверными. Кроме одного: да, слишком много. Попробуем разобраться. Читать далее...

Полмиллиона евро: дотацию за успехи в вакцинации получат десять самоуправлений

В знак признания деятельности городов и волостей по профилактике коронавируса государство выплатит им дотацию за успехи по вакцинации в период с октября по середину декабря. Читать далее...

Литва призвала НАТО стянуть войска к границам России

"НАТО должна отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и усилит свой военный потенциал. Усиление военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа на совместной с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой пресс-конференции в Гуте в Ивано-Франковской области Украины вечером в понедельник, 20 декабря. Читать далее...

Минобр: от родителей нельзя требовать ковид-сертификат на школьных мероприятиях