Картина дня: необычная услуга на границе, обманутые пенсионерки и помощь от государства
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 декабря.
Члены правительства договорились расширить круг получателей пособия, направленного на помощь малообеспеченным семьям, включив в список и домохозяйства, чей доход на первого члена семьи ниже 1126 евро в месяц. Читать далее...
Председатель некоммерческого объединения "В защиту семьи и традиции" Варро Вооглайд обратился в суд, чтобы принять участие в февральском Тартуском лыжном марафоне. Читать далее...
В Таллиннском аэропорту и в погранпунктах в Нарве, Лухамаа и Койдула появились, казалось бы, обычные контейнеры для сортировки мусора, но выбрасывать в них нужно оружие, алкоголь, сало и другие запрещенные или ограниченные для ввоза в ЕС товары. Эти товары должны конфисковывать таможенники, но теперь путешественник может избавиться от них еще до досмотра. Необычная услуга пользуется спросом, особенно среди гостей с Украины, которые везут в Эстонию гостинцы с родины. Читать далее...
C редакцией Kuuuurija связалась восьмидесятилетняя дама из Южной Эстонии, чью подругу обобрали онлайн-мошенники. Женщина из Выру, которую в передаче называют Людмилой, очень переживает за свою подругу Валентину, которая вляпалась в большую беду. Читать далее...
Стали известны имена новых членов городской управы Нарвы, которых в четверг избранная мэром Катри Райк представит на утверждение городскому собранию. В управе будет всего три человека, и это временный состав. Катри Райк обещает городской власти трудные полгода, во время которого пройдет масштабная реформа. Читать далее...
Начавший распространяться по всему миру из Южной Африки и теперь набирающий силу в Эстонии омикрон-штамм, по словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, сам по себе не дает причины на всякий случай запереться в рождественские праздники в четырех стенах. Если, конечно, нет симптомов простудного заболевания. При их наличии он советует перед тем, как идти в гости к кому-то, входящему в группу риска, сделать экспресс-тест. Читать далее...
Среднесуточная биржевая стоимость электроэнергии в среду, 22 декабря, снизится до 360,78 евро за мегаватт-час. Читать далее...
Коронавирус поражает органы человека, включая нервную систему и мозг. Многие люди замечали когнитивные расстройства в результате болезни, такие как трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью, сонливость, "мозговой туман" и трудности с поиском правильных слов. Все вышеперечисленное влияет на повседневную жизнь человека, отношения и работоспособность. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7584 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 862. Скончались пять человек. Читать далее...
На вынесенный в заголовок вопрос возможно множество ответов. И все они будут неверными. Кроме одного: да, слишком много. Попробуем разобраться. Читать далее...
В знак признания деятельности городов и волостей по профилактике коронавируса государство выплатит им дотацию за успехи по вакцинации в период с октября по середину декабря. Читать далее...
"НАТО должна отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и усилит свой военный потенциал. Усиление военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа на совместной с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой пресс-конференции в Гуте в Ивано-Франковской области Украины вечером в понедельник, 20 декабря. Читать далее...
Поскольку родители не являются посторонними лицами на проходящих в школах мероприятиях, то для участия в них школа не может требовать от родителей предъявления ковид-сертификата. Читать далее...