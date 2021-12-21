Картина дня: новые правила получения бустерной дозы, необычная услуга на границе и обманутые пенсионерки

Стали известны имена новых членов городской управы Нарвы, которых в четверг избранная мэром Катри Райк представит на утверждение городскому собранию. В управе будет всего три человека, и это временный состав. Катри Райк обещает городской власти трудные полгода, во время которого пройдет масштабная реформа. Читать далее...

Интервью 〉 Андрес Меритс: омикрон указывает на то, что пандемия перейдет в эпидемию

Начавший распространяться по всему миру из Южной Африки и теперь набирающий силу в Эстонии омикрон-штамм, по словам профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, сам по себе не дает причины на всякий случай запереться в рождественские праздники в четырех стенах. Если, конечно, нет симптомов простудного заболевания. При их наличии он советует перед тем, как идти в гости к кому-то, входящему в группу риска, сделать экспресс-тест. Читать далее...

Электричество завтра подешевеет до 360 евро за мегаватт-час

Среднесуточная биржевая стоимость электроэнергии в среду, 22 декабря, снизится до 360,78 евро за мегаватт-час. Читать далее...

Коронавирус наносит сильный удар по нервной системе

Коронавирус поражает органы человека, включая нервную систему и мозг. Многие люди замечали когнитивные расстройства в результате болезни, такие как трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью, сонливость, "мозговой туман" и трудности с поиском правильных слов. Все вышеперечисленное влияет на повседневную жизнь человека, отношения и работоспособность. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 862 жителей Эстонии, скончались пять человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7584 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 862. Скончались пять человек. Читать далее...

А не слишком ли много у нас партий?

На вынесенный в заголовок вопрос возможно множество ответов. И все они будут неверными. Кроме одного: да, слишком много. Попробуем разобраться. Читать далее...

Полмиллиона евро: дотацию за успехи в вакцинации получат десять самоуправлений

В знак признания деятельности городов и волостей по профилактике коронавируса государство выплатит им дотацию за успехи по вакцинации в период с октября по середину декабря. Читать далее...

Литва призвала НАТО стянуть войска к границам России

"НАТО должна отреагировать не только тем, что сконцентрирует свои войска на восточном фронте, но и усилит свой военный потенциал. Усиление военного потенциала - это хорошо, но у нас должен быть алгоритм, что делать, если будет сценарий А, сценарий В, сценарий С", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа на совместной с президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой пресс-конференции в Гуте в Ивано-Франковской области Украины вечером в понедельник, 20 декабря. Читать далее...

Минобр: от родителей нельзя требовать ковид-сертификат на школьных мероприятиях

Поскольку родители не являются посторонними лицами на проходящих в школах мероприятиях, то для участия в них школа не может требовать от родителей предъявления ковид-сертификата. Читать далее...

Тихий крик, понятный на всех языках: как незаметно попросить о помощи и как ее оказать