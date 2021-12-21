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Глава ВОЗ считает, что лучшая стратегия в период праздников - это отложить рождественские и новогодние планы, чтобы защититься от варианта коронавируса "омикрон", который стремительно распространяется по всему миру. При этом ВОЗ не поддерживает широкомасштабные карантины из-за их негативного влияния на бизнес и психическое здоровье граждан.

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Отпразднуйте Рождество потом

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что лучшая стратегия в наступающий период праздников - это отменить рождественские и новогодние планы и отпраздновать позже. Причиной стал стремительный рост заболеваемостью новым вариантом коронавируса "омикрон".

По его словам, самый быстрый способ вернуться к нормальной жизни - это "принять трудные решения, необходимые для защиты себя и других", что зачастую будет связано со сменой предновогодних планов.

"Все мы устали от этой пандемии, все мы хотим проводить время с друзьями и семьей, все мы хотим вернуться к нормальной жизни, - сказал глава ВОЗ. - В некоторых случаях это будет означать отмену или перенос мероприятий, например, нам пришлось отменить прием, который мы планировали провести с вами (журналистами) сегодня. Но отменить мероприятие лучше, чем отменить жизнь. Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем праздновать сейчас и потом горевать".

Тедрос заявил в понедельник, что существуют убедительные доказательства того, что "омикрон" распространяется быстрее, чем "дельта", и вероятность заражения новым вариантом более высока даже для полностью вакцинированных и переболевших ковидом ранее.

Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ, отметил, что на основании имеющихся данных считать течение "омикрона" более мягким по сравнению с предыдущими вариантами неразумно, и добавил, что все системы здравоохранения в мире будут испытывать повышенную нагрузку по мере роста числа заболевших.

Тедрос считает, что пандемия может закончиться в 2022 году, если к середине следующего года во всех странах мира будет вакцинировано 70% населения.

Правительство Нидерландов уже закрыло на карантин "не являющиеся необходимыми" магазины, спортивные залы, бары и парикмахерские ФОТО: Getty Images

Карантин - крайняя мера?

Между тем Всемирная организация здравоохранения не поддерживает широкомасштабную изоляцию из-за экономических последствий и ее влияния на психическое здоровье.

Доктор Маргарет Харрис, специалист ВОЗ по здравоохранению, заявила в интервью телеканалу Sky News, что самое важное, что можно сделать для борьбы с новым вариантом коронавируса, - это сделать прививки.

На вопрос, хочет ли ВОЗ, чтобы люди отменяли празднование Рождества и Нового года, Харрис ответила, что глава ВОЗ имел в виду крупные мероприятия, в частности, тот самый прием для журналистов.

Простым людям, по ее словам, стоит задуматься, кто придет к ним на праздник, носят ли они маски и привиты ли они, а также и о других предупредительных мерах - в частности, проветривать помещение.

По ее словам, вакцины действительно защищают, в том числе уязвимых людей, от попадания в больницу и от смерти.

На вопрос, каковы шансы заразиться "омикроном", но не попасть в больницу, она ответила: "Мы надеемся, что это так, особенно среди вакцинированных групп населения. Вот почему мы говорим, что вакцинация является ключевым моментом".

Харрис считает, что карантины работают в качестве предупредительной меры, но оказывают большое влияние на бизнес и на психическое здоровье граждан.

"Мы предпочитаем обойтись без массовой изоляции, потому что она несет огромные экономические последствия, очень серьезные социальные последствия и последствия для психического здоровья, - сказала она. - Но карантины действительно работают. Иногда наступает момент, когда больницы перегружены, и у правительства нет других вариантов".