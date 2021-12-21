Тихий крик, понятный на всех языках: как незаметно попросить о помощи и как ее оказать

Помощь неравнодушных людей тем, кто пострадал от насилия, - очень нужна, однако не всегда легко или даже возможно попросить о ней, особенно когда она больше всего необходима. Например, позвонить по телефону доверия или в полицию невозможно, потому что за жертвой наблюдает насильник. Это особенно актуально в пандемию, когда многие жертвы и насильники не выходят из дома. Именно поэтому были созданы решения, которые помогают людям незаметно просить о помощи, пишет Rus.TVNET.

Конкретный жест рукой стал международным сигналом просьбы о помощи. Он был создан в начале пандемии Covid-19 Всемирной сетью поддержки женщин в сотрудничестве с Канадским фондом помощи женщинам. Этот жест позволяет страдающим от домашнего насилия людям без слов сообщить, что им нужна помощь.

Жест показывают одной рукой - человек поворачивает ладонь, как бы давая пять, в сторону камеры или другого человека, прижимает большой палец к ладони, а затем сжимает ладонь в кулак.

Иллюстративное руководство ФОТО: Olga Fe/Shutterstock

Жест - часть кампании #SignalForHelp (сигнал о помощи). Организации отмечают, что из-за изоляции, спровоцированной пандемией Covid-19, закономерно возрастает риск насилия в семье. В связи с тем, что общение по видеосвязи стало неотъемлемой частью повседневной жизни, возникла острая необходимость в том, чтобы жертвы могли незаметно обращаться за помощью.

Люди в соцсетях стали активно делиться этим жестом после исчезновения Сары Эверард в марте этого года. Молодая девушка из Лондона возвращалась домой на юге города, когда ее похитили, а затем убили. Это трагическое дело во всем мире вызвало глобальную дискуссию на тему женской безопасности.

Видео, размещенное владельцем ресторана Хариндером Сингом Кукреем в соцсети Twitter, наглядно показывает, что этот жест можно использовать в самых разных ситуациях. Ролик просмотрели почти 10 миллионов раз.

"Каждый должен знать международный жест "Помогите мне". Сделаем его известным #HelpMe", - подписал видео Кукрей.

Everyone should know the international sign for Help me. Let’s make this famous #HelpMe pic.twitter.com/RF5aOq8jCY — Harjinder Singh Kukreja (@SinghLions) March 10, 2021

Что делать, если кто-то обратился к вам за помощью?

Если во время видеозвонка кто-то из друзей, членов семьи или коллег использует этот жест, имейте в виду, что есть веская причина, по которой человек обращается к вам осторожно, и не начинайте расспрашивать его сразу во время разговора.

Вместо этого используйте другие средства связи, за которыми насильнику труднее следить - например, обмен текстовыми сообщениями, социальные сети или электронную почту. Задайте общие закрытые вопросы, чтобы жертва могла ответить "да" или "нет", например:

Ты в безопасности?

Могу ли я помочь тебе, чтобы ты почувствовал себя в безопасности?

Хочешь, чтобы я позвонил по номеру 112? (Это нужно делать только когда пострадавший просит об этом.)

Могу ли я предоставить убежище?

Мне следует связаться с кризисным центром, чтобы помочь и приехать за тобой?

Продолжить ли мне говорить с тобой по видеосвязи?

Важно делать только то, что пострадавший попросил или подтвердил, ответив на ваши вопросы. Убедитесь, что он знает, что вы готовы его поддержать и он может попросить все, что ему может понадобиться.

Другие способы просить о помощи

Скрытый жест может быть последним спасательным кругом, но, к счастью, это не единственный способ позвать на помощь. Потому что, если обидчик внимательно наблюдает за жертвой или конфискует ее телефон или компьютер, может потребоваться план Б. Итак, какие еще сигналы безопасности можно использовать, чтобы скрыто сообщить, что нужна помощь?

Конкретный код необходимо будет заранее согласовать между жертвой и надежным другом или соседом на основе их отношений. Например:

распланируйте свой сигнал в реальной среде: "Если вы видите, что на моей веранде включается свет, пожалуйста, зайдите в гости".

используйте кодовый язык: "Если я присылаю сообщение с просьбой одолжить кастрюлю, задайте мне скрытые вопросы, чтобы я мог ответить "да" или "нет".

И если вы волнуетесь, что насильник может узнать часто используемые сигналы или кодовые слова, то придумайте свои. Сделайте их легкими и узнаваемыми в самых разных жизненных ситуациях и храните их только между своими близкими для вашей же безопасности.

Тихий зов спасает жизнь девочки-подростка

В начале ноября неравнодушные люди спасли одну 16-летнюю девушку, когда она использовала этот тихий зов о помощи, или жест, который означает, что здоровье или жизнь человека находится под угрозой.

4 ноября в США был арестована Джеймс Герберт Брик, когда полиция получила вызов о том, что некая 16-летняя девушка попала в беду, и в соцсетях были опубликованы жесты, которые свидетельствовали о просьбе помочь.

Девушка показала людям свою ладонь, а затем загнула большой палец и сжала кулак.

Полиции она рассказала, что Брик провез ее через Северную Каролину, Теннесси, Кентукки и Огайо. Когда его родственники в Огайо поняли, что он вместе с без вести пропавшей девушкой, Брик покинул штат и поехал обратно в Северную Каролину.

Пока они были в пути, девушка начала показывать другим водителям жесты рукой.