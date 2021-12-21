Горсобрание Таллинна приняло миллиардный бюджет на 2022 год

Председатель горсобрания Евгений Осиновский сказал, что бюджет Таллинна на следующий год повлечет за собой многие позитивные перемены.

Приоритетом станет комфортное и безопасное городское пространство, также будет обращено внимание на реализацию планов по зеленому повороту и выполнению климатической программы, а также на улучшение учебной среды в школах и детских садах», – пояснил он.

«Большое внимание будет уделено реконструкции детских садов, в следующем году одновременно будет реконструировано девять детских садов, начнется или продолжится проектирование еще в 15 детских садах. Важными будут инвестиции в велосипедные дорожки и в превращение улиц в более удобные для пешеходов. Хорошие возможности для велосипедного движения появятся, например, на реконструируемых улицах Вана-Каламая, Тулика, Йыэ-Пронкси. Кроме того, будут сооружены отделенные от остального движения велосипедные дорожки во многих частях центра города», – добавил председатель горсобрания.

«Новыми темпами будет реализовываться климатическая программа Таллинна. В бюджете города на следующий год предусмотрены дополнительные средства для проведения зеленого поворота и выполнения климатической программы. В числе прочего на зданиях городских учреждений будут устанавливаться солнечные панели, город приобретет новые автобусы и трамваи, а квартирные товарищества получат поддержку при внедрении экологических решений», – отметил Осиновский.

Общий объем бюджета города на 2022 год составляет 1032 млн евро. Запланированный общий объем доходов 868,4 млн евро, где доходы от поступления налогов составляют 68 процентов. Крупнейший источник доходов города – подоходный налог с частного лица в сумме 556 млн евро, что на 11,8 процента больше, чем прогнозировалось на 2021 год. Земельного налога город получит в 2022 году, по прогнозам, 25,4 млн евро, т.е. примерно столько же, что и в нынешнем году. Доход, получаемый от продажи товаров и услуг городских учреждений, планируется на уровне 90,1 млн евро, т.е. на 9,3 процента больше, чем в 2021 году.

Пособия, получаемые от государства и других институций, составят 149,9 млн евро. Получаемое зарубежное финансирование увеличится, согласно прогнозам, на 14,4 млн евро и достигнет 23,9 млн, что связано в первую очередь с проектом Таллиннской больницы.

Расходы города Таллинна на деятельность в бюджете на 2022 год запланированы в сумме 746,7 млн евро. Среди расходов на деятельность расходы сферы образования составляют 39,1 процента, т.е. в общей сложности 292 млн евро. Расходы на городской транспорт составят 15,2 процента, т.е. в общей сложности 113,3 млн евро. Расходы на социальную опеку и здравоохранение составят 11,3 процента общего объема расходов, в общей сложности, 84,3 млн евро. Всего эти три сферы образуют около двух третей общего объема расходов.

Результат основной деятельности города запланирован в 2022 году на уровне 84,1 млн евро, что отвечает требованию закона о финансовом управлении местных самоуправлений, о том, что результат основной деятельности должен быть нулевой или положительный.