РЕШЕНО ⟩ Страны Балтии укрепят обороноспособность за счет совместной ракетной системы

В совместном заявлении министров говорится, что они "декларировали свое намерение участвовать в развитии совместной региональной ракетной системы залпового огня".

По словам литовского министра обороны Арвидаса Анушаускаса, это проекты далекого будущего.

"Мы пытаемся немного синхронизировать во времени. Как это будет выглядеть, сейчас я конкретно не могу сказать, потому что пока есть обращения, в данном случае к США, которые располагают этими технологиями", - сказал министр журналистам в Каунасе во вторник.

По его словам, это может стать "хорошим ответом" на объявленные Россией красные линии.

"(Президент России Владимир) Путин как раз хочет, чтобы страны НАТО, а единственные государства НАТО, помимо Норвегии на севере, с которыми Россия граничит - это Польша и Балтийские страны, не были защищены, чтобы не было наступательных вооружений, чтобы не было американцев, чтобы по сути не было сил НАТО. Я считаю, что согласиться с этим мы не можем", - сказал Анушаускас.

Он встретился в Каунасе с глава оборонных ведомств Латвии и Эстонии Артисом Пабриксом и Калле Лаанетом и обсудил вопросы региональной безопасности, сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО, а также подписал совместное коммюнике.

Лаанет сказал, что очень рад "развитию во всех трех странах исключительно важного для нашего региона проекта - ракетных систем залпового огня".

"Это большой шаг вперед в развитии наших совместных мощностей и усилении сдерживания, а также повышения оборонной мощи в нашем регионе", - сказал эстонский министр.

Запад обвиняет Москву в стягивании около 100 тыс. военнослужащих на границе с Украиной и подготовке к нападению на нее. В Восточной Украине с 2014 года продолжается конфликт Вооруженных сил Украины с пророссийскими сепаратистами.

Российский президент Путин отрицает, что его страна планирует атаку, и обвиняет НАТО в нагнетании напряженности, а также требует "правовых гарантий", что Альянс не будет расширяться на восток.

Страны Балтии в последние годы наиболее активно сотрудничают в подготовке офицеров в Балтийском оборонном колледже, обеспечении миссии воздушной полиции НАТО, организации совместных учений.