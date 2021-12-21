Компания Olerex прекратила записывать беседы работников с клиентами
После предупреждения Инспекции по защите данных (AKI) топливная компания Olerex прекратила записывать беседы работников и клиентов на своих заправках, пишет Rus.ERR.
После предупреждения Инспекции по защите данных (AKI) топливная компания Olerex прекратила записывать беседы работников и клиентов на своих заправках, пишет Rus.ERR.
В середине ноября инспекция выдала предприятию Olerex предписание, в котором потребовала прекратить вести аудионаблюдение на заправочных станциях и сообщить работникам о связанных с аудиозаписью нарушениях, а также привести систему видеонаблюдения в соответствие с общим постановлением Европейского союза по защите данных.
При этом компании Olerex вынесли предупреждение о штрафе в размере 25 000 евро, если предписание не будет своевременно выполнено.
В минувшую пятницу срок выполнения установленных в предписании требований истек, и предприятие известило инспекцию о выполнении требований - теперь инспекция должна проверить, так ли это на самом деле.
Инспекция по защите данных отметила, что не считает допустимым аудионаблюдение, к примеру, при обслуживании клиентов в магазинах и кафе, хотя, к сожалению, такая практика в Эстонии распространена во многих подобных местах.