Компания Olerex прекратила записывать беседы работников с клиентами

В середине ноября инспекция выдала предприятию Olerex предписание, в котором потребовала прекратить вести аудионаблюдение на заправочных станциях и сообщить работникам о связанных с аудиозаписью нарушениях, а также привести систему видеонаблюдения в соответствие с общим постановлением Европейского союза по защите данных.

При этом компании Olerex вынесли предупреждение о штрафе в размере 25 000 евро, если предписание не будет своевременно выполнено.

В минувшую пятницу срок выполнения установленных в предписании требований истек, и предприятие известило инспекцию о выполнении требований - теперь инспекция должна проверить, так ли это на самом деле.