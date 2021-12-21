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  • Эстония
  • Компания Olerex прекратила записывать беседы работников с клиентами

Компания Olerex прекратила записывать беседы работников с клиентами

Tallinn. 11.07.2019. Olerex tankla. Olerex, and Estonian gas station. Foto: Remo Tõnismäe/Postimees ФОТО: Remo Tõnismäe

После предупреждения Инспекции по защите данных (AKI) топливная компания Olerex прекратила записывать беседы работников и клиентов на своих заправках, пишет Rus.ERR.

В середине ноября инспекция выдала  предприятию Olerex предписание, в котором потребовала прекратить вести аудионаблюдение на заправочных станциях и сообщить работникам о связанных с аудиозаписью нарушениях, а также привести систему видеонаблюдения в соответствие с общим постановлением Европейского союза по защите данных.

При этом компании Olerex вынесли предупреждение о штрафе в размере 25 000 евро, если предписание не будет своевременно выполнено.

В минувшую пятницу срок выполнения установленных в предписании требований истек, и предприятие известило инспекцию о выполнении требований - теперь инспекция должна проверить, так ли это на самом деле. 

Инспекция по защите данных отметила, что не считает допустимым аудионаблюдение, к примеру, при обслуживании клиентов в магазинах и кафе, хотя, к сожалению, такая практика в Эстонии распространена во многих подобных местах.

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