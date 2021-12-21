ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ При ходатайстве о компенсации роста цен на электроэнергию учитываются почти все доходы
Хотя во вторник многие семьи, оказавшиеся в затруднительном положении после получения большого счета за электроэнергию, обрадовались, что правительство увеличило предельную ставку дохода, при которой человек имеет право на дотацию, в действительности людям следует обратить внимание на то, что государство принимает во внимание практически все доходы, включая алименты, социальные пособия, пенсионные выплаты и т.д., пишет Postimees.