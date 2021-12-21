ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ При ходатайстве о компенсации роста цен на электроэнергию учитываются почти все доходы

Во вторник правительство решило расширить круг семей, которым полагается компенсация роста цен на энергоносители, до уровня, при котором доход на первого члена семьи составляет менее 1126 евро в месяц.

Главный специалист отдела коммуникаций Министерства финансов Гейли Хейнмаа объяснила, что семья имеет право на получение дотации, если ее нетто-доход ниже медианного уровня.

«Он исчисляется из расчета 1126 евро на одного члена семьи, 0,5 от этой суммы на каждого последующего члена семьи в возрасте от 14 лет и 0,3 от этой суммы - на каждого ребенка до 14 лет», - пояснила Хейнмаа.

"В доход также входят пенсии, алименты, аренда, дивиденды, полученные пособия, в том числе пособия на ребенка, выплаты из пенсионных фондов, компенсации, в том числе, компенсации при несчастных случаях на работе, родительские пособия, пособия по болезни, пособия по безработице, пособия по профессиональным заболеваниям и так далее. Также учитываются пособия, которые выплачиваются регулярно, такие как пособие по уходу за ребенком и пособие на ребенка для одиноких родителей. Таким образом, право на получение дотации зависит от всех доходов », - сказала Хейнмаа.

По его словам, для семей проще всего использовать калькулятор компенсации, на сайте Министерства финансов, который позволяет получить предварительную информацию о том, принадлежите ли вы к целевой группе, и рассчитать примерную сумму компенсации за электроэнергию, газ и центральное отопление.

«Учитывается доход за тот период, на который подана заявка на компенсацию для покрытия затрат на электроэнергию. Например, если в январе будет подана заявка на компенсацию затрат на электроэнергию с сентября по декабрь, будет учитываться средний доход с сентября по декабрь, то есть доход за четыре месяца, сложенный вместе и разделенный на четыре», - сказала Хейнмаа.

Ходатайство о компенсации следует подавать в самоуправление согласно регистру населения - в том числе и в случае, если фактическое место жительства заявителя находится в другом месте. Заявитель должен подать заявление в городскую или волостную управу вместе с документами, подтверждающими потребление энергии. Каждое самоуправление создаст и опубликует форму на своем веб-сайте, когда станет ясно, начиная с какого времени они смогут принимать заявки. В зависимости от местного самоуправления заявление может быть подано в электронной форме или с цифровой подписью, а также при желании на бумаге.

«Заявитель должен предоставить информацию о доходах своей семьи, а самоуправление рассчитает размер пособия. Если возникнут какие-либо сомнения в представленных данных, волостная или городская управа может также запросить соответствующие банковские выписки за период, на который запрашивается компенсация», - сказала Хейнмаа.