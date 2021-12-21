Вт, 21.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Олимпийского чемпиона по фигурному катанию госпитализировали после драки в Москве

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию госпитализировали после драки в Москве

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев ФОТО: instagram.com/buzova86

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев госпитализирован после драки в Москве, рассказала РИА Новости менеджер фигуриста Елена Болотова.

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. По словам менеджера, Соловьев заступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Конфликт перерос в драку, и фигуриста избили.

Сейчас Соловьев находится в Боткинской больнице. По предварительным данным менеджера, у него тяжелая травма головы.

Источник «Матч ТВ» сообщил, что трое мужчин напали на пару на улице и избили спортсмена ногами, в результате чего он попал в нейрохирургическое отделение больницы. По данным телеканала, нападавшие задержаны.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back