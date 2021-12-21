Олимпийского чемпиона по фигурному катанию госпитализировали после драки в Москве

Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. По словам менеджера, Соловьев заступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Конфликт перерос в драку, и фигуриста избили.

Сейчас Соловьев находится в Боткинской больнице. По предварительным данным менеджера, у него тяжелая травма головы.