Олимпийского чемпиона по фигурному катанию госпитализировали после драки в Москве
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев госпитализирован после драки в Москве, рассказала РИА Новости менеджер фигуриста Елена Болотова.
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев госпитализирован после драки в Москве, рассказала РИА Новости менеджер фигуриста Елена Болотова.
Инцидент произошел в ночь на 21 декабря. По словам менеджера, Соловьев заступился за свою девушку, двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Конфликт перерос в драку, и фигуриста избили.
Сейчас Соловьев находится в Боткинской больнице. По предварительным данным менеджера, у него тяжелая травма головы.
Источник «Матч ТВ» сообщил, что трое мужчин напали на пару на улице и избили спортсмена ногами, в результате чего он попал в нейрохирургическое отделение больницы. По данным телеканала, нападавшие задержаны.