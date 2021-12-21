Швеция ужесточает ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19

"Сейчас мы должны проявить ответственность, нам нужно адаптироваться к новой реальности", - сказала Андерсон на пресс-конференции.

"Я понимаю, что многие устали от этого. Я тоже. Но у нас появился новый штамм, а это, значит, мы оказались в новой ситуации", - добавила она.

Теперь все работодатели, если это возможно, обязаны перевести сотрудников на дистанционную работу. Барам и ресторанам разрешено работать, но - с некоторыми ограничениями.

Согласно шведским службам здравоохранения, наихудший сценарий развития событий в стране предполагает, что к середине января заболеваемость в сутки составит 15 тыс. случаев.

Ранее в декабре в Швеции ввели обязательное ношение масок в транспорте.