Власти Германии закрывают ночные клубы и дискотеки из-за коронавируса
Власти Германии решили закрыть клубы и дискотеки с 28 декабря в свете борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Власти Германии решили закрыть клубы и дискотеки с 28 декабря в свете борьбы с пандемией коронавируса COVID-19, сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Клубы и дискотеки останутся закрытыми, также будут отменены межрегиональные мероприятия", - сказал он журналистам во вторник по итогам совещания с главами федеральных земель ФРГ, отметив, что это правило касается в том числе футбола.
По его словам, новый вариант коронавируса омикрон "более заразен и распространяется быстрее".
"К этому мы должны готовиться уже сейчас", - сказал Шольц.
Наряду с этим решено ввести ограничения на прием гостей и проведение домашних праздников - в одном помещении разрешено собираться максимум в составе 10 человек, детей до 14 лет это правило не касается.
Участники совещания не стали следовать рекомендациям института Роберта Коха, которые предлагали более жесткие ограничения уже с Рождества.
"Опыт прошлых лет показал, что Рождество и Пасха не являются периодами сильного распространения пандемии, наоборот", - сказал Шольц.
Также в Германии в этом году будет запрещена продажа пиротехники.