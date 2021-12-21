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  • Эпидемиолог: в феврале в Латвии может быть свыше 22 000 случаев коронавируса в день

Эпидемиолог: в феврале в Латвии может быть свыше 22 000 случаев коронавируса в день

Koroonahaige põetamine Riia haiglas. ФОТО: SCANPIX

Даже при ограничениях, как при локдауне, добившись уменьшения контактов невакцинированных на 40% и снизив контакты вакцинированных на 30%, распространение омикрон-штамма коронавируса в середине февраля может привести к 15 000 случаев Covid-19 в день, а в больницах могут оказаться 4550 человек, заявил на заседании правительства Латвии представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, эпидемиолог Никита Троянский.

По его словам, пока нет полной ясности о скорости распространения омикрона, поэтому специалисты разрабатывают различные модели заболеваемости. Базовый сценарий, если исходить из того, что омикрон-штамм в 2,5 раза заразнее прежних разновидностей, предусматривает, что в начале или середине февраля количество госпитализированных может достичь 6545 человек и ежедневно будет выявляться 22 500 новых случаев Covid-19.

При оптимистическом сценарии в пик заболеваемости в середине февраля ежедневно может быть до 17 000 новых случаев Covid-19, а в больницах одновременно будет находиться около 5500 больных коронавирусом.

Эксперты считают, что бустерная вакцинация и ограничения высокой эффективности являются единственным, хотя и недостаточным решением для ограничения распространения нового штамма. Также эксперты указали, что необходимо готовить систему здравоохранения к большому числу госпитализаций в феврале.

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