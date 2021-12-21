Эпидемиолог: в феврале в Латвии может быть свыше 22 000 случаев коронавируса в день
Даже при ограничениях, как при локдауне, добившись уменьшения контактов невакцинированных на 40% и снизив контакты вакцинированных на 30%, распространение омикрон-штамма коронавируса в середине февраля может привести к 15 000 случаев Covid-19 в день, а в больницах могут оказаться 4550 человек, заявил на заседании правительства Латвии представитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения, эпидемиолог Никита Троянский.