Эпидемиолог: в феврале в Латвии может быть свыше 22 000 случаев коронавируса в день

По его словам, пока нет полной ясности о скорости распространения омикрона, поэтому специалисты разрабатывают различные модели заболеваемости. Базовый сценарий, если исходить из того, что омикрон-штамм в 2,5 раза заразнее прежних разновидностей, предусматривает, что в начале или середине февраля количество госпитализированных может достичь 6545 человек и ежедневно будет выявляться 22 500 новых случаев Covid-19.

При оптимистическом сценарии в пик заболеваемости в середине февраля ежедневно может быть до 17 000 новых случаев Covid-19, а в больницах одновременно будет находиться около 5500 больных коронавирусом.