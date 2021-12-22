Финляндия вновь ужесточает коронаограничения

С пятницы, 24 декабря, бары и рестораны должны закрываться не позднее 22:00, подача еды прекращается на час раньше. Часы работы невозможно продлить при наличии коронапаспорта, отметила Марин.

«Мы должны отнестись к ситуации серьезно и реагировать соответствующим образом», - сказала премьер-министр.

Со вторника, 28 декабря, продажа алкоголя разрешается не позднее 17:00. Вводятся ограничения для гостинничного сектора. Марин подтвердила, что правительство начинает подготовку к составлению пакетов помощи, чтобы компенсировать влияние ограничений.

С 28 декабря вводится дополнительный контроль для тех, кто путешествует между Финляндией и другими странами Шенгенской зоны.

Граждане Европейского союза должны на финской границе предоставить отрицательный коронатест, даже в том случае, если они завершили курс вакцинации. Эта мера будет действовать до 16 января.

Университетам рекомендовано перейти на дистанционное обучение.

За последние сутки в Финляндии выявлено 2042 новых случая, за две недели в общей сложности их зарегистрировано около 23 100, что почти на 5800 больше, чем за предыдущие две недели.