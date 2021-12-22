Сильвио Берлускони. ФОТО: FLAVIO LO SCALZO

Будет ли 85-летний экс-премьер Сильвио Берлускони баллотироваться в президенты - этим вопросом уже несколько недель задаются пресса и политики Италии. А если будет, то наберет ли достаточное количество голосов, учитывая весь шлейф скандалов и обвинений, что тянется за ним?

Президента Италии будет выбирать в январе коллегия выборщиков, состоящая примерно из тысячи человек, в основном - депутатов и сенаторов. Президент в Италии не правит страной, но является важным модератором в политике, особенно во время кризисов.

Сам Берлускони о своем выдвижении напрямую ничего не говорил, но кандидаты в президенты Италии обычно и не выдвигаются заранее, зато депутаты от партии Берлускони «Вперед, Италия» (Forza Italia) уже как минимум с начала декабря рассказывают прессе, что он готов и настроен решительно.

«Берлускони - лидер как предприниматель, лидер в футболе как владелец «Милана», он - один из самых видных политиков в истории нашей страны, который неустанно работал над укреплением трансатлантических связей», - рассуждает в беседе с Би-би-си Антонио Таяни, который в 1993 году вместе с Берлускони основал партию «Вперед, Италия», а сейчас является ее вице-председателем.

Карьерные и политические достижения Берлускони, который не только «работал над трансатлантическими отношениями», но и был «другом Сильвио» для российского лидера Владимира Путина, в последние десятилетия оказались в тени множества скандалов и официальных обвинений.

Из всех обвинений до суда и приговора пока довели только одно - дело о мошенничестве с налогами на 62 млн евро (Берлускони получил 4 года, но в тюрьму его не отправили из-за возраста).

Обвинение в сексе с несовершеннолетней марроканкой по прозвищу «Руби-сердцеедка» с Берлускони сняли, но остается обвинение в подкупе двух свидетелей по этому делу. О секс-вечеринках с моделями на вилле Берлускони, которые прозвали «бунга-бунга», знает вся Европа.

Антонио Таяни, однако, решительно отметает вопрос, годится ли Берлускони с его имиджем в президенты.

Антонио Таяни ФОТО: BBC

«Во всем этом очень много пустой болтовни. Это все картинка, нарисованная левыми партиями, газетами и судьями», - говорит он.

Сам Берлускони также много раз говорил о несправедливом преследовании со стороны политических оппонентов и однажды назвал себя "самым преследуемым прокуратурой в мировой истории".

Арифметика против Сильвио

Станет ли Берлускони президентом, и даже будет ли смысл ему вообще выдвигаться - большой вопрос.

Президента выбирает коллегия выборщиков, подавляющее большинство из которых - члены обеих палат парламента. При этом для победы нужно набрать две трети голосов.

У партии «Вперед, Италия» в Палате депутатов и сенате - всего 129 мест.

Лидер движения «Пять звезд», экс-премьер Джузеппе Конте в понедельник сказал, что фракция его движения - самая большая в парламенте - Берлускони не поддержит. Лидер второй по численности силы в парламенте, популистской партии «Лига», Маттео Сальвини высказывается очень уклончиво.

Решительно против Берлускони - третья по числу депутатов и сенаторов левоцентристская Демократическая партия.

Карина Эль-Махруг по прозвищу Руби. ФОТО: Reuters

«Мы - против него не только из-за скандалов. Они поражали воображение, особенно за границей, но мы против него, потому что он не делал того, что нужно стране. Он делал то, что нужно ему», - сказала Би-би-си депутат от ДП Лиа Куартапелле.

По ее мнению, выдвижение Берлускони может стать для правых голом в собственные ворота, потому что Берлускони - это шаг в прошлое, а Италия хочет идти в будущее.

Некоторые итальянские комментаторы предполагают, что Берлускони не столько надеется стать президентом, сколько хочет оказаться в положении, в котором избрание кого-то другого будет зависеть от его поддержки.

«Гарант проституции»

Итальянская общенациональная газета Fatto Quotidiano в начале декабря начала сбор подписей под обращением к депутатам с призывом не голосовать за Берлускони.

«Президент республики - это гарант конституции. Сильвио Берлускони - гарант коррупции и проституции», - говорится в обращении.

Еще один большой вопрос - возраст Берлускони. Сейчас ему 85. Если он все же станет президентом, к концу срока ему будет 92.

«Посмотрите на королеву Елизавету!» - отметает этот довод в беседе с Би-би-си Антонио Таяни.

«Вопрос же не в возрасте, вопрос - в мозгах, - говорит он. - Сильвио Берлускони - это не только прошлое, но и настоящее. С 1994 года и до сих пор он, несмотря на все это множество нападок на него, остается в центре политических дебатов. Это - его победа».

И те, кто поддерживает Берлускони, и те, кто его не любит, согласны в одном: он - знаковая для Италии фигура. «Тефлоновый»" любимец части избирателей, популист, магнат, который взобрался на вершины политики на 22 года раньше Дональда Трампа.

«Берлускони - ярчайшая фигура, противоречивая, но важная, и сейчас он хочет, может быть, не отмщения, но реабилитации. Он хочет, чтобы страна признала его государственным деятелем, а не фигурантом уголовного дела», - говорит римский политолог Джованни Орсина.