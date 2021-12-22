Коронавирус подтвержден у 725 жителей Эстонии, двое скончались

Среди новых заразившихся 398 человек не были вакцинированы, а 327 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 22 декабря в больницах находится 220 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 168 человек, из которых 135 человек (80,4%) не был вакцинирован, у 33 человек (19,6%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 28 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом: 81-летний мужчина и 82-летний мужчина.

За сутки ввели 8277 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 727 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получил 261 512 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61%.

Всего в Эстонии выявлено 656 коронапозитивных, в случае которых генотипирование указывает на омикрон-штамм.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.