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  • Таллинн будет платить велосипедистам по 30 евро: названо главное условие
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Таллинн будет платить велосипедистам по 30 евро: названо главное условие

Jalgratas parklas. ФОТО: HEGE-LEE PAISTE / Sakala

В следующем году Таллинн примет участие в международном проекте, который ставит своей целью картографировать движение велосипедистов: в пользование городу будет предоставлено 500 устройств, которые прикрепят к велосипеду каждого участвующего в проекте велосипеда жителя столицы, с тем, чтобы устройство отслеживало движение пользователя, пишет Rus.ERR, отмечая, что участникам проекта будет выплачиваться так называемая "зеленая премия" в размере 30 евро в месяц.

Цель заключается в том, чтобы способствовать использованию велосипедов для поездок на работу или в школу, а не изучать тренировочные маршруты спортсменов-велосипедистов, сообщает городская пресс-служба.

Председатель комиссии горсобрания по окружающей среде и климату Марис Хеллранд отметила, что проект велосификации поможет лучше понять пути движения и потребности велосипедистов в Таллинне и способствовать тому, чтобы больше людей использовали велосипеды для своих повседневных передвижений.

"Премия за поездки на велосипеде в размере 30 евро уже вызвала среди велосипедистов заметное оживление, однако важно, чтобы результаты этого мониторинга были связаны с моделью движения Таллинна, учитывались при формировании маршрутов в городском пространстве и в итоге не остались неиспользованными", – добавила она.

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