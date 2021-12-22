Таллинн будет платить велосипедистам по 30 евро: названо главное условие

В следующем году Таллинн примет участие в международном проекте, который ставит своей целью картографировать движение велосипедистов: в пользование городу будет предоставлено 500 устройств, которые прикрепят к велосипеду каждого участвующего в проекте велосипеда жителя столицы, с тем, чтобы устройство отслеживало движение пользователя, пишет Rus.ERR, отмечая, что участникам проекта будет выплачиваться так называемая "зеленая премия" в размере 30 евро в месяц.