Confido сегодня начинает вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет

Детские вакцины наконец-то прибыли в Эстонию, и, по словам координатора вакцинации Confido Эрки Лимбака, сейчас подходящее время для вакцинации.

"Confido - одна из немногих фирм, которая проводит вакцинацию и во время праздников. Мы открыты как 26, так и 31 декабря", - сказал Лимбак.

Он отметил, что для вакцинации детей используется вакцина Pfizer (Comirnaty) дозировкой 0,2 мл, и вакцина состоит из двух доз.

После первой инъекции вторую дозу нужно ввести через шесть недель. Это в случае, если ребенок тем временем не переболел коронавирусом. «Если у ребенка был COVID-19, его следует вакцинировать одной дозой вакцины через шесть месяцев после перенесенного заболевания. Если ребенок заболел в течение двух недель после получения первой дозы вакцины, следует ввести одну дозу на шестом месяце после выздоровления. Если же ребенок был вакцинирован одной дозой и затем заболел COVID-19 более чем через две недели после первой дозы, нет необходимости вводить вторую дозу», - подчеркнул Лимбак.

Решение о вакцинации ребенка принимается обоими родителями и должно быть совместным. По крайней мере, один из родителей должен присутствовать при вакцинации, при этом в центре вакцинации на Веэренни, 53a услуга возможна только по предварительному бронированию. Получить услугу на площади Вабадузе можно без предварительного бронирования.