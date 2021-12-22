Confido сегодня начинает вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет
Со среды, 22 декабря, Confido начинает в Таллинне вакцинацию детей в возрасте 5–11 лет в центре вакцинации на улице Веэренни и в пункте вакцинации на площади Вабадузе.
Со среды, 22 декабря, Confido начинает в Таллинне вакцинацию детей в возрасте 5–11 лет в центре вакцинации на улице Веэренни и в пункте вакцинации на площади Вабадузе.
Детские вакцины наконец-то прибыли в Эстонию, и, по словам координатора вакцинации Confido Эрки Лимбака, сейчас подходящее время для вакцинации.
"Confido - одна из немногих фирм, которая проводит вакцинацию и во время праздников. Мы открыты как 26, так и 31 декабря", - сказал Лимбак.
Он отметил, что для вакцинации детей используется вакцина Pfizer (Comirnaty) дозировкой 0,2 мл, и вакцина состоит из двух доз.
После первой инъекции вторую дозу нужно ввести через шесть недель. Это в случае, если ребенок тем временем не переболел коронавирусом. «Если у ребенка был COVID-19, его следует вакцинировать одной дозой вакцины через шесть месяцев после перенесенного заболевания. Если ребенок заболел в течение двух недель после получения первой дозы вакцины, следует ввести одну дозу на шестом месяце после выздоровления. Если же ребенок был вакцинирован одной дозой и затем заболел COVID-19 более чем через две недели после первой дозы, нет необходимости вводить вторую дозу», - подчеркнул Лимбак.
Решение о вакцинации ребенка принимается обоими родителями и должно быть совместным. По крайней мере, один из родителей должен присутствовать при вакцинации, при этом в центре вакцинации на Веэренни, 53a услуга возможна только по предварительному бронированию. Получить услугу на площади Вабадузе можно без предварительного бронирования.
«Однако по возможности мы просим отдавать предпочтение центру вакцинации на улице Веэренни, потому что из-за повышенного спроса на площади Вабадузе там могут быть очереди», - сказал Эрки Лимбак.