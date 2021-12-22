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Фото ⟩ С небоскреба Radisson упал человек

С балкона гостиницы Radisson в центре Таллинна упал мужчина, который скончался на месте происшествия, сообщили очевидцы редакции Postimees.

На месте находятся полиция, криминалисты и скорая. Гостиница Radisson на Рявала-пуйестеэ некоторое время была закрыта, там ведутся ремонтные работы.

По словам пообщавшихся с Postimees строителей, сейчас фасадные работы не ведутся, ни одно ограждение или стекло на объекте не повреждено. В связи с этим несчастный случай на рабочем месте рабочие не подозревают. 

По словам полицейских, они не исключают ни одной версии.

Новость дополняется.

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