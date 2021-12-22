Картина дня: смерть при падении с Radisson, затягивание строительства Rail Baltica и секреты успеха Lidl

Фото 〉 С небоскреба Radisson упал человек

С балкона гостиницы Radisson в центре Таллинна упал мужчина, который скончался на месте происшествия, сообщили очевидцы редакции Postimees. Читать далее…

Выяснился максимум цены за энергию, газ и отопление, начиная с которой положена компенсация

Правительство определило предельные цены на электричество, газ и центральное отопление, начиная с которых государство будет выплачивать компенсацию. Также был установлен предельный размер пособия. Читать далее...

Вне дома: мастер-класс по праздничной сервировке. За таким столом и еды не надо!

Праздничная сервировка… Это белоснежные скатерти, красивые тарелки, сияющие серебром приборы, а хрусталем – бокалы. Это официанты в черных смокингах и бабочках. Это шампанское в серебряном ведерке и заставленный деликатесами стол: «меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым»... В XIX веке знали толк в еде. Мы тоже не лыком шиты, можем и дома накрыть ресторанный стол. И даже лучше, потому что теплее и душевнее. Потому что своими руками. Читать далее…

Подводим итоги: каким был 2021 год для эстонских евродепутатов?

Декабрь подходит к концу, а это значит, что пора подводить итоги 2021 года. Каким он был для Евросоюза и Эстонии в частности и почему заканчивается на напряженных нотах? Об этом Rus.Postimees рассказали эстонские евродепутаты Марина Кальюранд, Свен Миксер и Урмас Паэт. Читать далее…

«Конечно, я пытался заразиться, но, к сожалению, у меня ничего не вышло!»

Семья проживающего в Тарту Маргуса Юура заразилась коронавирусом в августе. У 12-летнего сына за день поднялась температура до 38, пятилетняя дочь кашляла, а вакцинированная жена неделю страдала от насморка и слабости. В целом все переболели довольно легко, глава семейства вообще не заразился. Как бы он ни старался. «Когда рядом больная жена, то можно всякое делать, чтобы быть в близком контакте», - говорит он. Читать далее…

Видео 〉 Страшный сон любого водителя: глыба льда прилетает в лобовое стекло

Каждую зиму для всех участников дорожного движения вновь актуальной становится проблема неочищенных крыш автомобилей, особенно грузовых: разлетающийся по сторонам снег или, что еще хуже, отколовшаяся глыба льда могут нанести серьезный ущерб. Читать далее…

Фото 〉 Тюрьма и прокуратура не поддержали освобождение детоубийцы, осужденного на пожизненный срок

Тюрьма и прокуратура не поддержали в среду в Харьюском уездном суде досрочного освобождения отбывающего пожизненное заключение педофила и убийцы ребенка Василия Очкаленко (56). Суд примет решение 30 декабря. Читать далее…

Строительство Rail Baltic затягивается, а цены продолжают расти

Проектировочные работы по Rail Baltic и приобретение земли под будущей железной дорогой уже много лет отстают от графика. Даже министр не знает, сколько денег государство тратит на покупку земли. Читать далее…