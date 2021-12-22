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  • Эстония
  • Картина дня: смерть при падении с Radisson, затягивание строительства Rail Baltica и смерть мужчины после вакцины

Картина дня: смерть при падении с Radisson, затягивание строительства Rail Baltica и смерть мужчины после вакцины

Фото с места происшествия, где с высоты упал человек. ФОТО: Mihkel Maripuu

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 декабря.

Фото 〉 С небоскреба Radisson упал человек

С балкона гостиницы Radisson в центре Таллинна упал мужчина, который скончался на месте происшествия, сообщили очевидцы редакции Postimees. Читать далее…

Выяснился максимум цены за энергию, газ и отопление, начиная с которой положена компенсация

Правительство определило предельные цены на электричество, газ и центральное отопление, начиная с которых государство будет выплачивать компенсацию. Также был установлен предельный размер пособия. Читать далее...

В Эстонии после второй дозы коронавакцины скончался 23-летний мужчина

На прошлой неделе Департамент лекарственных средств получил сообщение, что 23-летний мужчина скоропостижно скончался спустя месяц после второй дозы вакцины Comirnaty (Pfizer). Читать далее...

Пятипроцентный Euribor увеличит выплату по жилищному кредиту в среднем на 300 евро в месяц

В случае жилищных кредитов отрицательный Euribor считается нулевым. Хотя процентные ставки в последние годы колебались, выплаты по кредитам не изменились, так как договоры предусматривают нулевую процентную ставку Euribor. Но никто не знает, что нас ждет в будущем. Читать далее...

Вне дома: мастер-класс по праздничной сервировке. За таким столом и еды не надо!

Праздничная сервировка… Это белоснежные скатерти, красивые тарелки, сияющие серебром приборы, а хрусталем – бокалы. Это официанты в черных смокингах и бабочках. Это шампанское в серебряном ведерке и заставленный деликатесами стол: «меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым»... В XIX веке знали толк в еде. Мы тоже не лыком шиты, можем и дома накрыть ресторанный стол. И даже лучше, потому что теплее и душевнее. Потому что своими руками. Читать далее…

Канцлер юстиции: похоже, что некоторые в душе скучают по советским временам

В интервью Kuku Radio канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что во время коронапандемии и из-за вызванных ею ограничений начали ощущаться ограничения основных свобод и прав. Читать далее...

Подводим итоги: каким был 2021 год для эстонских евродепутатов?

Декабрь подходит к концу, а это значит, что пора подводить итоги 2021 года. Каким он был для Евросоюза и Эстонии в частности и почему заканчивается на напряженных нотах? Об этом Rus.Postimees рассказали эстонские евродепутаты Марина Кальюранд, Свен Миксер и Урмас Паэт. Читать далее…

«Конечно, я пытался заразиться, но, к сожалению, у меня ничего не вышло!»

Семья проживающего в Тарту Маргуса Юура заразилась коронавирусом в августе. У 12-летнего сына за день поднялась температура до 38, пятилетняя дочь кашляла, а вакцинированная жена неделю страдала от насморка и слабости. В целом все переболели довольно легко, глава семейства вообще не заразился. Как бы он ни старался. «Когда рядом больная жена, то можно всякое делать, чтобы быть в близком контакте», - говорит он. Читать далее…

Видео 〉 Страшный сон любого водителя: глыба льда прилетает в лобовое стекло

Каждую зиму для всех участников дорожного движения вновь актуальной становится проблема неочищенных крыш автомобилей, особенно грузовых: разлетающийся по сторонам снег или, что еще хуже, отколовшаяся глыба льда могут нанести серьезный ущерб. Читать далее…

Фото 〉 Тюрьма и прокуратура не поддержали освобождение детоубийцы, осужденного на пожизненный срок

Тюрьма и прокуратура не поддержали в среду в Харьюском уездном суде досрочного освобождения отбывающего пожизненное заключение педофила и убийцы ребенка Василия Очкаленко (56). Суд примет решение 30 декабря. Читать далее…

Строительство Rail Baltic затягивается, а цены продолжают расти

Проектировочные работы по Rail Baltic и приобретение земли под будущей железной дорогой уже много лет отстают от графика. Даже министр не знает, сколько денег государство тратит на покупку земли. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 725 жителей Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8277 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 727. Скончались два человека. Читать далее…

Десять нюансов, позволяющих сети Lidl успешно привлекать клиентов

Каждый покупатель счастлив, если в магазине можно купить товары хорошего качества и сэкономить. Сети супермаркетов, как Lidl, предлагают покупателям товары разных марок дешевле, чем их конкуренты. Издание Cambridge News собрало основные уловки, благодаря которым Lidl удается привлекать все новых клиентов. Читать далее…

Эстонский артист виновен в сексуальном насилии над 10-летней девочкой: госсуд не принял апелляцию

Артист и ведущий детских мероприятий Венно Лоосаар в среду был окончательно признан виновным в сексуальном насилии над 10-летней девочкой, поскольку Госсуд не принял к рассмотрению апелляцию его защитников. Читать далее…

Пресс-конференция 〉 Кийк: не исключено, что Эстонии придется закрыться из-за омикрон-штамма

В пресс-конференции Департамента здоровья, которая начналась в 13:00, участвовали исполняющий обязанности руководителя кризисного штаба Рагнар Вайкнеметс, министр здоровья и труда Танель Кийк, а также семейный врач и член экспертной комиссии по иммунопрофилактике доктор Марье Оона. Читать далее...

Финляндия вновь ужесточает коронаограничения

Во вторник вечером после семичасового заседания правительства премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила об ужесточении коронавирусных ограничений. Читать далее…

В праздничные дни столичный общественный транспорт будет ходить по воскресному расписанию

В период рождественских праздников, с 24 по 26 декабря, общественный транспорт Таллинна будет ходить по воскресному расписанию. В новогоднюю ночь последние автобусы и трамваи отправятся из центра города в три часа ночи. Читать далее...

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