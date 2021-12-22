Картина дня: смерть при падении с Radisson, затягивание строительства Rail Baltica и смерть мужчины после вакцины
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 декабря.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 декабря.
С балкона гостиницы Radisson в центре Таллинна упал мужчина, который скончался на месте происшествия, сообщили очевидцы редакции Postimees. Читать далее…
Правительство определило предельные цены на электричество, газ и центральное отопление, начиная с которых государство будет выплачивать компенсацию. Также был установлен предельный размер пособия. Читать далее...
На прошлой неделе Департамент лекарственных средств получил сообщение, что 23-летний мужчина скоропостижно скончался спустя месяц после второй дозы вакцины Comirnaty (Pfizer). Читать далее...
В случае жилищных кредитов отрицательный Euribor считается нулевым. Хотя процентные ставки в последние годы колебались, выплаты по кредитам не изменились, так как договоры предусматривают нулевую процентную ставку Euribor. Но никто не знает, что нас ждет в будущем. Читать далее...
Праздничная сервировка… Это белоснежные скатерти, красивые тарелки, сияющие серебром приборы, а хрусталем – бокалы. Это официанты в черных смокингах и бабочках. Это шампанское в серебряном ведерке и заставленный деликатесами стол: «меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым»... В XIX веке знали толк в еде. Мы тоже не лыком шиты, можем и дома накрыть ресторанный стол. И даже лучше, потому что теплее и душевнее. Потому что своими руками. Читать далее…
В интервью Kuku Radio канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что во время коронапандемии и из-за вызванных ею ограничений начали ощущаться ограничения основных свобод и прав. Читать далее...
Декабрь подходит к концу, а это значит, что пора подводить итоги 2021 года. Каким он был для Евросоюза и Эстонии в частности и почему заканчивается на напряженных нотах? Об этом Rus.Postimees рассказали эстонские евродепутаты Марина Кальюранд, Свен Миксер и Урмас Паэт. Читать далее…
Семья проживающего в Тарту Маргуса Юура заразилась коронавирусом в августе. У 12-летнего сына за день поднялась температура до 38, пятилетняя дочь кашляла, а вакцинированная жена неделю страдала от насморка и слабости. В целом все переболели довольно легко, глава семейства вообще не заразился. Как бы он ни старался. «Когда рядом больная жена, то можно всякое делать, чтобы быть в близком контакте», - говорит он. Читать далее…
Каждую зиму для всех участников дорожного движения вновь актуальной становится проблема неочищенных крыш автомобилей, особенно грузовых: разлетающийся по сторонам снег или, что еще хуже, отколовшаяся глыба льда могут нанести серьезный ущерб. Читать далее…
Тюрьма и прокуратура не поддержали в среду в Харьюском уездном суде досрочного освобождения отбывающего пожизненное заключение педофила и убийцы ребенка Василия Очкаленко (56). Суд примет решение 30 декабря. Читать далее…
Проектировочные работы по Rail Baltic и приобретение земли под будущей железной дорогой уже много лет отстают от графика. Даже министр не знает, сколько денег государство тратит на покупку земли. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8277 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 727. Скончались два человека. Читать далее…
Каждый покупатель счастлив, если в магазине можно купить товары хорошего качества и сэкономить. Сети супермаркетов, как Lidl, предлагают покупателям товары разных марок дешевле, чем их конкуренты. Издание Cambridge News собрало основные уловки, благодаря которым Lidl удается привлекать все новых клиентов. Читать далее…
Артист и ведущий детских мероприятий Венно Лоосаар в среду был окончательно признан виновным в сексуальном насилии над 10-летней девочкой, поскольку Госсуд не принял к рассмотрению апелляцию его защитников. Читать далее…
В пресс-конференции Департамента здоровья, которая начналась в 13:00, участвовали исполняющий обязанности руководителя кризисного штаба Рагнар Вайкнеметс, министр здоровья и труда Танель Кийк, а также семейный врач и член экспертной комиссии по иммунопрофилактике доктор Марье Оона. Читать далее...
Во вторник вечером после семичасового заседания правительства премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила об ужесточении коронавирусных ограничений. Читать далее…
В период рождественских праздников, с 24 по 26 декабря, общественный транспорт Таллинна будет ходить по воскресному расписанию. В новогоднюю ночь последние автобусы и трамваи отправятся из центра города в три часа ночи. Читать далее...