Картина дня: смерть при падении с Radisson, затягивание строительства Rail Baltica и смерть мужчины после вакцины

Фото 〉 С небоскреба Radisson упал человек

С балкона гостиницы Radisson в центре Таллинна упал мужчина, который скончался на месте происшествия, сообщили очевидцы редакции Postimees. Читать далее…

Выяснился максимум цены за энергию, газ и отопление, начиная с которой положена компенсация

Правительство определило предельные цены на электричество, газ и центральное отопление, начиная с которых государство будет выплачивать компенсацию. Также был установлен предельный размер пособия. Читать далее...

В Эстонии после второй дозы коронавакцины скончался 23-летний мужчина

На прошлой неделе Департамент лекарственных средств получил сообщение, что 23-летний мужчина скоропостижно скончался спустя месяц после второй дозы вакцины Comirnaty (Pfizer). Читать далее...

Пятипроцентный Euribor увеличит выплату по жилищному кредиту в среднем на 300 евро в месяц

В случае жилищных кредитов отрицательный Euribor считается нулевым. Хотя процентные ставки в последние годы колебались, выплаты по кредитам не изменились, так как договоры предусматривают нулевую процентную ставку Euribor. Но никто не знает, что нас ждет в будущем. Читать далее...

Вне дома: мастер-класс по праздничной сервировке. За таким столом и еды не надо!

Праздничная сервировка… Это белоснежные скатерти, красивые тарелки, сияющие серебром приборы, а хрусталем – бокалы. Это официанты в черных смокингах и бабочках. Это шампанское в серебряном ведерке и заставленный деликатесами стол: «меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым»... В XIX веке знали толк в еде. Мы тоже не лыком шиты, можем и дома накрыть ресторанный стол. И даже лучше, потому что теплее и душевнее. Потому что своими руками. Читать далее…

Канцлер юстиции: похоже, что некоторые в душе скучают по советским временам

В интервью Kuku Radio канцлер юстиции Юлле Мадизе заявила, что во время коронапандемии и из-за вызванных ею ограничений начали ощущаться ограничения основных свобод и прав. Читать далее...

Подводим итоги: каким был 2021 год для эстонских евродепутатов?

Декабрь подходит к концу, а это значит, что пора подводить итоги 2021 года. Каким он был для Евросоюза и Эстонии в частности и почему заканчивается на напряженных нотах? Об этом Rus.Postimees рассказали эстонские евродепутаты Марина Кальюранд, Свен Миксер и Урмас Паэт. Читать далее…

«Конечно, я пытался заразиться, но, к сожалению, у меня ничего не вышло!»

Семья проживающего в Тарту Маргуса Юура заразилась коронавирусом в августе. У 12-летнего сына за день поднялась температура до 38, пятилетняя дочь кашляла, а вакцинированная жена неделю страдала от насморка и слабости. В целом все переболели довольно легко, глава семейства вообще не заразился. Как бы он ни старался. «Когда рядом больная жена, то можно всякое делать, чтобы быть в близком контакте», - говорит он. Читать далее…