Лекарства, планировка и судовые отходы: президент Эстонии провозгласил три закона
Президент Эстонии Алар Карис в среду провозгласил три закона, касающиеся базы данных планирования, оборота лекарственных препаратов и приема отходов с судов.
Президент Эстонии Алар Карис в среду провозгласил три закона, касающиеся базы данных планирования, оборота лекарственных препаратов и приема отходов с судов.
Об этом сообщила Канцелярия президента, отметив, что поправки к Закону о планировке призваны создать базу данных планировок, открыть возможности для публичного обсуждения, а также предоставления документов в цифровом формате.
Поправки в Закон о лекарственных препаратах и, в связи с этим, в другие законы приводят закон в соответствие с правовыми актами ЕС, предусматривающими правила в отношении клинических исследований лекарств, использующихся в здравоохранении; клинических исследований ветеринарных лекарств и лекарств, использующихся в больницах в качестве исключения.
Провозглашенные президентом поправки к Закону о портах, Закону о безопасности мореплавания и к Закону о государственных пошлинах переняли соответствующую директиву Европейского парламента и совета ЕС о расположенных в порту приборах по принятию судовых отходов
В частности, в эстонское законодательство будет введен термин «судовые отходы», который будет охватывать все отходы, в том числе грузовые, которые возникают в ходе эксплуатации судна или в ходе загрузки, разгрузки корабля или очистных работ. Будут изменены обязанности судов по уведомлению о судовых отходах и по ведению учета судовых отходов.
В понятие судовых отходов также входят пассивно выловленные в ходе профессиональной рыбной ловли отходы, которые остались в рыболовных снастях. Например, это заброшенные рыболовные снасти и другой вылавливаемый в море мусор. За их принятие порт не может взимать отдельную плату. Их необходимо принять в рамках платы за передачу судовых отходов, учтенной в портовой плате. Эта поправка позволит избежать ситуаций, когда выловленные в ходе рыбной ловли отходы выбрасываются обратно в море.