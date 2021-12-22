Лекарства, планировка и судовые отходы: президент Эстонии провозгласил три закона

Об этом сообщила Канцелярия президента, отметив, что поправки к Закону о планировке призваны создать базу данных планировок, открыть возможности для публичного обсуждения, а также предоставления документов в цифровом формате.

Поправки в Закон о лекарственных препаратах и, в связи с этим, в другие законы приводят закон в соответствие с правовыми актами ЕС, предусматривающими правила в отношении клинических исследований лекарств, использующихся в здравоохранении; клинических исследований ветеринарных лекарств и лекарств, использующихся в больницах в качестве исключения.

Провозглашенные президентом поправки к Закону о портах, Закону о безопасности мореплавания и к Закону о государственных пошлинах переняли соответствующую директиву Европейского парламента и совета ЕС о расположенных в порту приборах по принятию судовых отходов

В частности, в эстонское законодательство будет введен термин «судовые отходы», который будет охватывать все отходы, в том числе грузовые, которые возникают в ходе эксплуатации судна или в ходе загрузки, разгрузки корабля или очистных работ. Будут изменены обязанности судов по уведомлению о судовых отходах и по ведению учета судовых отходов.