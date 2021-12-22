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СМИ: силы быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность

Учения НАТО в Адажи ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Решение об усилении боевой готовности войск НАТО было принято на прошлой неделе из-за угрозы вторжения России на территорию Украины, пишет издание Die Welt.

Ввиду передвижения российских войск возле границы с Украиной НАТО повысила боевую готовность своих сил быстрого реагирования общей численностью 40 тысяч военнослужащих. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt в среду, 22 декабря, со ссылкой на осведомленных дипломатов в альянсе.

По их словам, с понедельника Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО должна быть готова к развертыванию в кризисном районе в течение пяти дней вместо семи дней, как это было прежде. Также другие подразделения, включая силы специального назначения и военной логистики, как сообщается, были приведены в состояние повышенной готовности. По информации Die Welt, соответствующее решение было принято Североатлантическим советом на прошлой неделе.

В октябре стали поступать сообщения о стягивании российских войск к границе с Украиной. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у рубежей его страны размещено до 100 тысяч российских военных. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд выразила предположение, что Россия может вторгнуться в Украину в начале 2022 года. США и другие страны Запада пригрозили РФ самыми жесткими санкциями на случай такого сценария. Москва постоянно опровергает информацию о готовящемся вторжении в Украину и со своей стороны обвиняет НАТО в вооружении Киева и проведении маневров возле границ России.

На прошлой неделе Россия потребовала исключить присоединение Украины к НАТО, а альянсу отказаться от военной деятельности в странах, соседствующих с Россией. Соответствующие положения МИД включил в проект договора о безопасности, который был направлен в Вашингтон. США заявили, что диалог с Москвой по гарантиям безопасности возможен лишь в условиях деэскалации у границ Украины и в координации с европейскими союзниками и партнерами.

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