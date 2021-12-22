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Евросоюз предупредил Польшу о подаче нового судебного иска

Фото иллюстративное. ФОТО: Czarek Sokolowski

Европейский Союз объявил в среду, что планирует подать новый судебный иск против Польши за игнорирование законодательства ЕС и подрыв польской судебной системы, пишет ERR.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что разбирательство в отношении Польши инициировано за нарушение принципа верховенства права ЕС и за решение польских властей о несовместимости некоторых статей договоров ЕС с польским законодательством.

По этой причине Брюссель отказался перечислить Польше ее долю в 800-миллиардном фонде ЕС, нацеленном на восстановление экономики после пандемии.

Польше дано два месяца на то, чтобы ответить на официальное уведомление об основаниях для разбирательства по делу о нарушении, и, если удовлетворительный ответ не поступит, дело будет передано в Европейский суд, сказал Джентилони.

Польша не будет исключена из Евросоюза за нарушение правил ЕС, но может быть оштрафована.

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