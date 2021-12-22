Евросоюз предупредил Польшу о подаче нового судебного иска

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что разбирательство в отношении Польши инициировано за нарушение принципа верховенства права ЕС и за решение польских властей о несовместимости некоторых статей договоров ЕС с польским законодательством.

По этой причине Брюссель отказался перечислить Польше ее долю в 800-миллиардном фонде ЕС, нацеленном на восстановление экономики после пандемии.

Польше дано два месяца на то, чтобы ответить на официальное уведомление об основаниях для разбирательства по делу о нарушении, и, если удовлетворительный ответ не поступит, дело будет передано в Европейский суд, сказал Джентилони.