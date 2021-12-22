Швеция тоже потребует корона-тест от приезжих

Требование вступит в силу 28 декабря и будет применяться ко всем негражданам старше 12 лет и лицам без постоянного вида на жительство, в том числе из ЕС и Северных стран.

«Все пассажиры должны иметь при себе отрицательный результат теста на Covid-19 по прибытии в Швецию, независимо от страны, из которой они приехали», - говорится в заявлении правительства.

Исключение будет сделано только для датчан, которые проезжают через Швецию на остров Борнхольм. Им можно предъявлять либо справку о вакцинации, либо результат теста, которые должен быть сделан максимум за неделю.