Ср, 22.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Швеция тоже потребует корона-тест от приезжих

Koroonatest. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Правительство Швеции объявило в среду, что все иностранцы, которые хотят поехать в Швецию, должны предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 48 часов.

Требование вступит в силу 28 декабря и будет применяться ко всем негражданам старше 12 лет и лицам без постоянного вида на жительство, в том числе из ЕС и Северных стран.

«Все пассажиры должны иметь при себе отрицательный результат теста на Covid-19 по прибытии в Швецию, независимо от страны, из которой они приехали», - говорится в заявлении правительства.

Исключение будет сделано только для датчан, которые проезжают через Швецию на остров Борнхольм. Им можно предъявлять либо справку о вакцинации, либо результат теста, которые должен быть сделан максимум за неделю. 

Финляндия также ужесточила правила въезда с 28 декабря, требуя с приезжих отрицательный результат теста на коронавирус.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back